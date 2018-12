Những ca khúc giúp Aretha Franklin vang danh thế giới

Aretha Franklin - từ ca sĩ hát nhạc phúc âm tới 'nữ hoàng nhạc soul'

Ngày 16/8, danh ca Aretha Franklin qua đời tại nhà riêng ở Mỹ, hưởng thọ 76 tuổi. Để tưởng nhớ giọng ca tài năng, tạp chí Independent tổng hợp các ca khúc nổi tiếng của bà trong giai đoạn năm 1967-1970. Đây là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Aretha.

Aretha Franklin khi còn trẻ.

I Never Loved a Man (The Way I loved You)

Những bản hit đình đám của 'nữ hoàng nhạc soul'

Single ra đời năm 1967, là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của Aretha Franklin, hợp tác với hãng Atlantic Records. Trước đó, bà từng thu âm chín album với hãng Colombia Records nhưng không thành công.

I Never Loved a Man (The Way I loved You) do Ronnie Shannon sáng tác, nói về cảm giác đau khổ khi bị lừa dối trong tình yêu. Bài hát từng đạt quán quân bảng xếp hạng nhạc R&B của Billboard. Tờ Independent đánh giá ca khúc là bản nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử nhạc soul. Nhiều ca sĩ như Alicia Keys, Kelly Clarkson, Spencer Wiggins, Jennifer Hudson... từng thể hiện bài hát.

Respect

"Respect" - Aretha Franklin

Respect từng được nghệ sĩ Otis Redding thu âm năm 1965. Aretha hát lại năm 1967. Hai bản thu âm có một số thay đổi về ca từ, âm nhạc. Phiên bản do Otis Redding thể hiện là lời cầu xin tình yêu từ một người đàn ông. Anh ta nguyện cung phụng cho người phụ nữ mình yêu. Phiên bản của Aretha Franklin là tuyên bố từ một phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, hiểu rõ giá trị của bản thân. Ca khúc là một trong những tác phẩm tiên phong trong phong trào nữ quyền. Respect nhận giải Grammy cho "Ca khúc R&B hay nhất" và "Giọng ca nữ trình diễn R&B hay nhất" tại Grammy năm 1987. Năm 2002, nhạc phẩm được tạp chí Rolling Stone xếp vào danh sách "500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời".

Think

Aretha Franklin - Think

Think do Aretha và chồng bà - Ted White - sáng tác. Ca khúc ra mắt năm 1986, nằm trong album Aretha Now. Bản thu âm có sự kết hợp với nhiều nhạc cụ như đàn organ, piano, guitar điện, bass. Bài hát đạt vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Billboard. Tạp chí Pitchfork Media xếp ca khúc ở vị trí thứ 15 trong danh sách "200 bài hát vĩ đại nhất của thập niên 1960".

Dr. Feel Good

Aretha Franklin - Dr. Feel Good

Ca khúc ra đời năm 1967, nói về sự diệu kỳ của tình yêu. Trong bài hát, Aretha tuyên bố bà không cần bất cứ bác sĩ nào. Sự có mặt của người bà yêu có thể chữa lành mọi vết thương. Tạp chí Independent đánh giá Aretha đã kết hợp lối hát phúc âm vào tác phẩm.

I Say a Little Prayer

Aretha Franklin - I say a little prayer

I Say a Little Prayer ra đời năm 1967, được ca sĩ Dionne Warwick thể hiện đầu tiên. Tạp chí Independent ca ngợi dù hát lại hit của nghệ sĩ khác, Aretha Franklin vẫn ghi đậm dấu ấn cá nhân và nâng tầm cảm xúc của ca khúc. Giọng hát mượt mà, bay bổng của bà dễ đi vào lòng người nghe. I Say a Little Prayer đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng single R&B của Billboard. Bản hit đặc biệt được yêu thích ở Anh, giúp tên tuổi của bà phổ biến hơn tại nước này.

Hà Thu