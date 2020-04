Những ca khúc 'chế' về Covid-19

Nhiều nghệ sĩ quốc tế viết lại lời các nhạc phẩm nổi tiếng như "Hello" (Adele), "Vogue" (Madonna) để tuyên truyền phòng chống Covid-19.

Hello - Chris Mann

Giọng ca The Voice Mỹ 2012 - Chris Mann - viết lại lời nhạc phẩm kinh điển Hello của nữ ca sĩ Adele theo phong cách hài hước. Anh đứng hát bên cửa sổ, diễn tả điệu bộ tuyệt vọng khi không được giao tiếp với bạn bè, hàng xóm. Trong lời hát, nam ca sĩ thể hiện cảm giác tù túng khi phải ở trong nhà quá lâu, nhưng đồng thời nhận ra tự cách ly là trách nhiệm của mỗi công dân để ngăn chặn bệnh dịch. MV thu hút nhiều sự chú ý, đến ngày 1/4, đạt gần năm triệu lượt xem trên Youtube.



Stay Home - Chris Mann

Chris tiếp tục viết lại lời bản hit Vogue của nữ hoàng nhạc Pop Madonna thành ca khúc Stay Home. Bản gốc nằm trong album I'm Breathless viết cho bộ phim Dick Tracy, phát hành năm 1990. Trong MV mới, Chris biểu diễn vũ đạo giống Madonna trên nền đen trắng. Lời bài hát khuyến khích mọi người ở nhà, làm việc từ xa, giao tiếp qua các ứng dụng trực tuyến và tìm những sở thích mới để tận hưởng thời gian này. Trước tình hình lây lan rộng của Covid-19, Chris kêu gọi người nghe nâng cao ý thức cộng đồng để bảo vệ mọi người xung quanh:



"But just settle in to the quarantine

Flatten the Corona curve

They say the cure is up to you and me

It’s called a sick day, so bitch you best stay home"

(Chỉ cần ở yên tại nơi cách ly

Để ngăn khả năng lây nhiễm Corona

Sinh mạng của mọi người phụ thuộc vào ý thức của chúng ta

Giống như ngày nghỉ ốm thôi, tốt nhất anh nên ở nhà)



Social Distance - Clay Agnew

Clay Agnew - nam ca sĩ, nhạc sĩ 24 tuổi đến từ Nashville (Mỹ) - sáng tác Social Distance dựa trên bản gốc Go To Distance, nhạc phim hoạt hình về vị thần sức mạnh Hercules của Disney. Bài hát thu hút gần 700.000 lượt xem trên Facebook chỉ sau hai ngày ra mắt. Theo ABC, mẹ của Clay đang điều trị ung thư ở Arizona khiến anh lo lắng. "Mẹ tôi đang không có hệ miễn dịch tốt vào lúc này, với tôi, nó khá đáng sợ", anh nói. Nam ca sĩ hoàn thiện lời, thu âm Social Distance chỉ trong một ngày và chia sẻ lên mạng xã hội với gia đình, bạn bè nhằm giúp mọi người có cảm hứng tích cực trong thời gian căng thẳng.



Social Distance - Randy Rainbow

Bản nhạc Go To Distance tiếp tục được nam diễn viên hài Randy Rainbow "chế". Trong MV, Randy ban đầu phản ứng hoảng hốt với lời kêu gọi cách ly của phó tổng thống Mỹ Mike Pence. Anh thể hiện khó khăn của những người hướng ngoại khi không được đến nơi đông người. Sau đó, anh khuyến khích mọi người bỏ qua những bất tiện để hướng đến mục tiêu lớn hơn, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát thêm. Lời ca dí dỏm và phong cách hài hước của Randy giúp lan tỏa thông điệp tích cực.

"My community now relies on me

I will save the human race

By lying on my couch"

(Cộng đồng bây giờ phụ thuộc vào tôi

Tôi sẽ cứu rỗi nhân loại

Bằng cách nằm dài ở nhà)



Lockdown Rhapsody - The Kiffness

Ban nhạc The Kiffness hát lại ca khúc Bohemian Rhapsody của ban nhạc rock huyền thoại Queen. Tựa đề được sửa lại thành Lockdown Rhapsody, phần lời ca đưa ra những gợi ý để mọi người thấy thời gian trôi nhanh hơn khi cách ly xã hội: học kỹ năng mới, xem chương trình TV yêu thích. Bên cạnh Lockdown Rhapsody, nhóm The Kiffness "chế" nhiều ca khúc liên quan đại dịch: Hey There Corona viết lại từ bản gốc Hey There Delilah của Plain White T’s, Sweet Corona viết lại từ Sweet Caroline của Neil Diamond, Yesterday của The Beatles...

Sweet Caroline Covid-19 - Neil Diamond

Ngôi sao country-rock thập niên 1970 Neil Diamond chế lại bản hit thành công nhất trong sự nghiệp - Sweet Caroline. Từ bản tình ca, nghệ sĩ 79 tuổi viết lại nội dung xoay quanh giữ vệ sinh và cách ly xã hội. Câu hát "Hands, touching hands/ Reaching out, touching me, touching you" (Tạm dịch: Những bàn tay, nắm lấy nhau/ Vươn ra, chạm vào tôi, chạm vào em) được chuyển thành "Hands, washing hands/ Reaching out, don’t touch me, I won’t touch you" (Những bàn tay, rửa tay/ Vươn ra, đừng chạm vào tôi, tôi cũng sẽ không chạm vào anh).

