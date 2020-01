Những bất ngờ và tiếc nuối ở Quả Cầu Vàng 2020

Giới chuyên môn đánh giá giải Quả Cầu Vàng cho "1917", "Missing Link" khó đoán, còn "The Irishman" trắng tay đáng tiếc.

Sau lễ trao giải sáng 6/1 (giờ Việt Nam), nhiều báo Âu Mỹ nhận định 1917 gây bất ngờ khi thắng hạng mục "Phim chính kịch xuất sắc". Dù được khen ngợi, tác phẩm chiến tranh do Sam Mendes đạo diễn không được đánh giá cao bằng The Irishman và Marriage Story trước thềm sự kiện. Chiến thắng của Mendes ở giải đạo diễn cũng hầu như nằm ngoài dự đoán giới chuyên môn. "Các chuyên gia lớn nghĩ Bong Joon-ho (Parasite) sẽ thắng. Hai ứng viên tiếp theo là Scorsese (The Irishman) và Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood). Nhưng cuối cùng Mendes mới là người đăng quang", theo Variety.

Sam Mendes với "cú đúp" Quả Cầu Vàng. Ông là đạo diễn và đồng sản xuất "1917". Ảnh: AFP.

Với chiến thắng này, 1917 có bước chạy đà tốt trước thềm Oscar 2020. Trang GoldDerby (tập hợp ý kiến các chuyên gia để đánh giá triển vọng ở các giải theo tỷ lệ cá cược) hiện xếp tác phẩm là ứng viên thứ năm cho giải Oscar "Phim xuất sắc".

Phim 1917 tái hiện nỗi kinh hoàng Thế chiến thứ nhất Trailer "1917".

Một chiến thắng bất ngờ khác là của Missing Link ở hạng mục hoạt hình. Tác phẩm của hãng Laika vượt qua ba bom tấn của Disney là Frozen 2, The Lion King, Toy Story 4. Theo Variety, cả đạo diễn/biên kịch Chris Butler và nhà sản xuất Arianne Sutner của Missing Link đều có vẻ ngạc nhiên trên sân khấu. Giải Quả Cầu Vàng cũng biến tác phẩm thành đối thủ khó lường ở hạng mục hoạt hình Oscar - nơi hãng Disney thống trị nhiều năm qua.

Trong khi đó, The Irishman trắng tay dù có năm đề cử, trong đó hai hạng mục đáng tiếc là phim chính kịch và đạo diễn. Phim từng ra mắt trong sự tán dương của giới chuyên môn và thậm chí được xem là ứng viên lớn ở Oscar. Thất bại của Jennifer Lopez trước Laura Dern ở giải nữ phụ cũng gây tiếc nuối. Theo The Wrap, Lopez có một trong những màn trình diễn khuấy động nhất năm khi hóa vũ nữ thoát y trong Hustlers. Ở Oscar, cô và Dern nhiều khả năng vẫn sẽ cạnh tranh cùng hạng mục.

Laura Dern ăn mừng sau buổi lễ. Ảnh: AFP.

Ở mảng truyền hình, Meryl Streep (Big Little Lies) không chiến thắng giải nữ phụ được cho là khó đoán. Với chất lượng vai diễn, tầm vóc của Streep và sự hâm mộ dành cho bà, minh tinh là ứng viên hàng đầu. Nhưng ban tổ chức quyết định vinh danh Patricia Arquette cho vai người mẹ bị sát hại trong The Act. Series Big Little Lies - quy tụ dàn sao nữ đình đám như Streep, Nicole Kidman và Reese Witherspoon - cũng trắng tay dù có ba đề cử năm nay.

Sao trẻ Ramy Youssef cũng bất ngờ thắng giải nam chính series hài/nhạc kịch với Ramy. Theo Variety, không nhiều chuyên gia nghĩ sao nam đăng quang Quả Cầu Vàng từ khi anh thất bại ở Emmy 2019. Hạng mục của Ramy còn có sự góp mặt của Michael Douglas (The Kominsky Method) - một trong những tài tử được ban tổ chức Quả Cầu Vàng yêu thích, từng nhận giải thành tựu trọn đời tại đây.

Brian Cox lần đầu giành Quả Cầu Vàng. Ảnh: AFP.

Hai bất ngờ khác là giải nam và nữ chính của series chính kịch cho Brian Cox (Succession) và Olivia Colman (The Crown). Theo Variety, Cox có vẻ không chuẩn bị cho việc được xướng tên. Trên sân khấu, tài tử gạo cội thậm chí xin lỗi những người được đề cử cùng hạng mục. Còn Colman cũng phản ứng tương tự khi hay tin vượt qua nhiều cái tên lớn như Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Nicole Kidman. Theo Grazia, bà nói sau khi lãnh giải: "Tôi thật sự hơi say lúc đó do nghĩ sẽ không phải lên sân khấu. Tôi đã đặt cược là mình không thắng. Cả năm ngoái, tôi thấy như sống cuộc đời của người khác (tức Nữ hoàng Elizabeth II - người bà đóng trong The Crown). Còn tối nay, tôi thấy như vừa thắng giải của người khác".

Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood tổ chức thường niên, là một trong các giải được chú ý trước Oscar.

* Danh sách giải thưởng

Ân Nguyễn