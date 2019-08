Những bản hit quốc tế tròn 10 tuổi

Ca khúc của Lady Gaga, Taylor Swift… từng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, giành nhiều giải thưởng âm nhạc 10 năm trước.

'My Life Would Suck Without You' - Kelly Clarkson

Quán quân đầu tiên của American Idol 2002 - Kelly Clarkson - phát hành single My Life Would Suck Without You đầu tháng 2/2009. Ca khúc nằm trong album thứ tư của nữ ca sĩ mang tên All I Ever Wanted. Theo Billboard, My Life Would Suck Without You tạo nên cú nhảy vọt kỷ lục - 96 bậc - trên Billboard Hot 100, từ vị trí 97 trong tuần đầu ra mắt tới ngôi quán quân một tuần sau đó. Sau 10 năm, kỷ lục này mới bị phá vỡ bởi Me! của Taylor Swift - từ hạng 100 lên vị trí á quân sau một tuần. Ca khúc mang giai điệu sôi động, MV tái hiện tình yêu của hai người bướng bỉnh, cư xử kỳ cục nhưng luôn là một nửa hoàn hảo của nhau.

'The Climb' - Miley Cyrus

The Climb được phát hành ngày 5/3/2009 dưới dạng đĩa đơn trong album nhạc phim Miley đóng chính - Hannah Montana. Ca khúc truyền tải thông điệp về lòng can đảm để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

"There's always gonna be another mountain

I'm always gonna wanna make it move

Always gonna be an uphill battle

Sometimes I'm gonna have to lose

Ain't about how fast I get there

Ain't about what's waiting on the other side

It's the climb"

(Cuộc sống lúc nào cũng đầy thử thách

Mà tôi sẽ luôn cần vượt qua

Sẽ luôn có lúc cần đấu tranh

Đôi lúc tôi cũng sẽ gục ngã

Nhưng không cần biết tôi sẽ đến đích nhanh hay chậm

Không cần biết điều gì đang chờ đợi tôi phía trước

Điều quan trọng nhất đó là hành trình)

The Climb giành giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất" của MTV Movie Award, "Đĩa đơn được yêu thích nhất" của Teen Choice Award, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 2009. Ca khúc cùng các bản hit When I Look At You, Butterfly Fly Away... theo phong cách Pop Ballad giúp Miley xây dựng thành công hình ảnh công chúa Disney ngây thơ, trong sáng vào những năm 2006 - 2010.

'Boom Boom Pow' - The Black Eyed Peas

Boom Boom Pow được phát hành vào cuối tháng 3/2009. Ca khúc nằm trong album thứ năm của nhóm nhạc Hip-hop mang tên The E.N.D. Trong MV, các thành viên trong nhóm hóa thân thành con người của năm 3008, bao quanh là các máy móc hiện đại trên nền nhạc có giai điệu tuần hoàn. Từ "boom" được lặp lại 168 lần trong ca khúc. Trên tờ Rolling Stone, thành viên Will.i.am chia sẻ: "Nhiều người nói âm nhạc của Black Eyed Peas quá đơn giản, nhưng tôi sẽ đáp lại rằng: không, nó sẽ là thứ phức tạp nhất mà anh tìm hiểu. Đó là lý do âm nhạc của chúng tôi đã phổ biến khắp hành tinh này".

Boom Boom Pow giành giải "Video nhạc xuất sắc" tại Grammy, giải "Ca khúc Rap/Hip-hop được yêu thích nhất" của Teen Choice Award và có 12 tuần trụ vững vị trí quán quân trên Billboard Hot 100. Album The E.N.D của nhóm cũng gây được tiếng vang với nhiều bản hit: Meet Me Halfway, I Gotta Feeling, Imma Be...

'You Belong With Me' - Taylor Swift

You Belong With Me - Taylor Swift

You Belong With Me nằm trong album phòng thu thứ hai Fearless của Taylor Swift, phát hành ngày 18/4/2009. Sau thành công của album đầu tay với hình ảnh công chúa nhạc đồng quê, You Belong With Me tiếp tục phong cách Pop, xoay quanh cảm xúc của một cô gái chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Trong MV, Taylor Swift hóa thân hai nhân vật: một cô gái mọt sách, cảm nắng chàng trai hàng xóm và vai phản diện - cô bạn gái luôn xinh đẹp, thu hút của anh. Giai điệu, ca từ và những hình ảnh trong sáng của You Belong With Me là dấu ấn thành công của Taylor Swift. Ca khúc thắng giải "Best Female Video" của MTV Video Music Award và có ba đề cử Grammy 2009: "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm" và "Trình diễn vocal Pop nữ xuất sắc".

'New Divide' - Linkin Park

New Divide (Official Video) - Linkin Park

New Divide được phát hành tháng 5/2009 dưới dạng một đĩa đơn của nhóm nhạc rock Linkin Park. Ca khúc là nhạc phim chủ đề của Transformer 2 (Transformers: Revenge of the Fallen). New Divide nói về nỗi cô đơn tuyệt vọng với lời ca, giai điệu mạnh mẽ. MV được thực hiện đơn giản với hiệu ứng đồ họa. Theo Billboard, New Divide - với phong cách đặc trưng Nu Metal kết hợp Alternative Rock - là ca khúc được yêu thích thứ tư của Linkin Park, sau What I’ve Done, Numb và In The End.

'Fireflies' - Adam Young

'Fireflies' - Owl City

Ca khúc thuộc dự án nhạc điện tử Owl City của Adam Young - nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Ra mắt ngày 14/7/2009, đĩa đơn này đạt thành tích sáu lần được chứng nhận đĩa đơn bạch kim. Trong MV Fireflies, Adam ngồi chơi đàn organ trong một căn phòng ngủ nhỏ. Những vật dụng và đồ chơi cho trẻ con chuyển động theo tiếng nhạc và giọng hát của anh.

Sau thành công của Fireflies, Adam tiếp tục phát hành album Owl City: All The Thing Bright and Beautiful, The Midsummer Station... Ngoài ra, anh tham gia sáng tác và thu âm nhạc phim cho một số phim hoạt hình: Wreck-it Ralph, The Croods, The Smurfs 2...

'Party In The USA' - Miley Cyrus

'Party In The U.S.A.' - Miley Cyrus

Party In The USA được phát hành vào tháng 8/2009, là single chủ đạo trong album The Time of Our Lives của Miley Cyrus. Ca khúc có giai điệu bắt tai, đề cập cuộc sống mới của một cô gái trong những ngày đầu tiên đến Hollywood. Party in The USA mang phong cách Dance-Pop, đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc của Miley.

Tại lễ trao giải Teen Choice Award 2009, Miley gây tranh cãi khi biểu diễn ca khúc với vũ đạo có phần khêu gợi. Nhiều người chỉ trích phần trình diễn không hợp lứa tuổi của ca sĩ và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực khi cô có nhiều người hâm mộ tuổi teen. Tuy nhiên, nhiều fan ủng hộ Miley thay đổi hình tượng. Party In The USA giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc được yêu thích trong những ngày lễ lớn tại Mỹ.

'Hey, Soul Sister' - Train

'Hey, Soul Sister' - Train

Hey, Soul Sister được phát hành ngày 11/8/2009, nằm trong album phòng thu thứ năm của ban nhạc Train - Save Me, San Francisco. Ca khúc mang phong cách Folk Rock, giai điệu vui tai cùng lời hát ca ngợi tình yêu. Nội dung xoay quanh cảm xúc bối rối xen lẫn hạnh phúc của một người đàn ông khi tâm trí luôn bị ám ảnh bởi một người con gái mơ hồ.

"I'm so glad you have a one-track mind like me

You gave my life direction, a game show love connection we can't deny

I'm so obsessed, my heart is bound to beat right out of my untrimmed chest

I believe in you, like a virgin, you're Madonna

And I'm always gonna wanna blow your mind"

(Tôi cảm thấy thật may mắn khi có người hiểu thấu mình

Em dẫn lối cho tôi trong tình yêu

Một sự liên kết mà ta không thể phủ nhận

Tôi đã bị em ám ảnh mất rồi, trái tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực

Tôi tôn thờ em như một thánh nữ

Và tôi mong hình ảnh mình được lưu giữ trong tâm trí em).

Hey, Soul Sister giành giải "Ca khúc nhạc Rock được yêu thích nhất" của Teen Choice Award, "Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc" ở Grammy lần thứ 53. Tại Billboard Music Award 2010, nhóm nhạc có chiến thắng kép "Nghệ sĩ nhạc Rock được yêu thích nhất" và "Ca khúc nhạc Rock được yêu thích nhất" với Hey, Soul Sister.

'Bad Romance' - Lady Gaga

'Bad Romance' - Lady Gaga

Bad Romance được trích từ album thứ ba The Fame Monster của Lady Gaga năm 2009. Bên cạnh giai điệu Dance-Pop bắt tai, Bad Romance gây chú ý khi được đầu tư trang phục, xử lý hình ảnh công phu. Trong MV, Lady Gaga bị nhốt trong một phòng tắm màu trắng. Cô bị chuốc rượu, điều khiển suy nghĩ và bán làm nô lệ tình dục cho một nhóm mafia. Video kết thúc với cảnh Lady Gaga thiêu rụi người đàn ông đã mua cô. Bad Romance được coi là sản phẩm mở lối cho những MV phong cách quái dị sau đó của Lady Gaga.

Trong khuôn khổ MTV Video Music Award 2010, Bad Romance nhận 10 đề cử và chiến thắng ở bảy hạng mục. Ở Teen Choice Award - giải thưởng được bình chọn bởi các khán giả trong độ tuổi thiếu niên, ca khúc có hai đề cử "Đĩa đơn được yêu thích nhất" và "Video âm nhạc được yêu thích nhất".

'Whataya Want From Me' - Adam Lambert

'Whataya Want from Me' - Adam Lambert

Whataya Want From Me là đĩa đơn thứ hai từ album For Your Entertainment của á quân American Idol mùa thứ tám - Adam Lambert. Ca khúc Pop nói về cảm xúc tuyệt vọng khi cố gắng níu kéo tình yêu. Trong MV, Adam đơn độc khi xuất hiện trước công chúng và cả trong căn hộ của mình. Tình yêu mang lại cảm giác ngột ngạt nhưng anh chỉ đổ lỗi cho bản thân và mong có thêm không gian, thời gian để hàn gắn mối quan hệ. Đoạn điệp khúc lặp lại câu hát "Whataya want from me?" cùng giọng hát của Adam để lại nhiều ấn tượng cho người nghe.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, Whataya Want From Me được coi là bản hit thành công nhất của Adam Lambert. Ca khúc đứng vững trong top 10 của các bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia và nhận được đề cử Grammy "Màn trình diễn giọng Pop nam xuất sắc" năm 2010.

Thu Thảo

