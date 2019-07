Những album quốc tế bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2019

"Happiness Begins" của Jonas Brothers, "Map of The Soul: Persona" của nhóm nhạc Hàn BTS thu hút nhiều người nghe.

'A Star is Born' (Soundtrack) - Lady Gaga và Bradley Cooper

Lady Gaga, Bradley Cooper - "Shallow" Lady Gaga và Bradley trình diễn ca khúc "Shallow".

A Star is Born là phim điện ảnh đầu tiên ca sĩ Lady Gaga đảm nhận vai nữ chính và Bradley Cooper làm đạo diễn kiêm nam chính. Album nhạc phim được phát hành từ đầu tháng 10/2018, đến nay vẫn thu hút người nghe. Trong sáu tháng đầu năm nay, A Star is Born dẫn đầu danh sách album bán chạy với 404.000 bản, theo thống kê của Nielsen Music.

Nhiều khán giả yêu thích sự góp giọng của Bradley trong album. Diễn viên thể hiện các ca khúc Black Eyes, Out of Time như một ca sĩ Rock n Roll thực thụ. Ca khúc Lady Gaga song ca cùng Bradley – Shallow – giành hàng loạt giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất". I’ll Never Love Again, Always Remember Us This Way... cũng đứng vững tại các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế trong nhiều tuần. Các ca khúc nhạc phim hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền tải ý nghĩa về sự hòa hợp tình yêu và âm nhạc, đồng thời dẫn dắt người xem cùng chuyện tình đầy thăng hoa của hai nhân vật.

'Happiness Begins' - Jonas Brothers

Jonas Brothers - Sucker MV "Sucker".

Album Happiness Begins ra mắt ngày 7/6 đánh dấu sự trở lại của ban nhạc gia đình Jonas Brothers sau sáu năm tan rã. Album bán chạy thứ hai trong nửa đầu năm với 374.000 bản. Thành công nhất trong album là single mở đầu với phong cách Pop Punk sôi động - Sucker. MV có mặt ba nàng dâu tài sắc nhà Jonas, được phát hành từ cuối tháng 2. Sucker đạt vị trí No.1 trên Billboard Hot 100 và là ca khúc có thành tích tốt nhất của Jonas Brother trên bảng xếp hạng này từ trước đến nay.

Không còn là những anh chàng độc thân hát về tình yêu tan vỡ, Jonas Brothers xuất hiện với hình ảnh trưởng thành hơn, mang đến năng lượng tích cực. Cool, Trust, Rollercoaster nổi bật với những giai điệu Pop-Dance sôi động. Love her là bản Ballad tràn ngập niềm tin, cảm giác lãng mạn trong tình yêu. Bên cạnh âm nhạc, Jonas Brothers được yêu quý vì những hình ảnh đẹp về gia đình mà họ mang lại. Người hâm mộ vui mừng khi thấy ba anh em nhà Jonas thân thiết, cùng nhau ca hát.

'When We Fall Asleep, Where Do We Go?' - Billie Eilish

MV 'bad guy' – Billie Eilish MV "bad guy".

Billie Eilish - "nữ hoàng của dòng nhạc đau khổ" - gây chú ý trên mạng xã hội với ca khúc Ocean Eyes được đăng tải trên trang nghe nhạc trực tuyến Soundcloud khi mới 15 tuổi. Ở tuổi 17, Billie sở hữu album đầu tay When We Fall Asleep, Where Do We Go? phá vỡ nhiều kỷ lục về doanh số và trở thành nữ nghệ sĩ có album No.1 trẻ tuổi nhất trong bảng xếp hạng UK Album Charts tại Anh và Billboard 200 tại Mỹ trong 10 năm gần đây. Album đạt doanh thu 343.000 bản tính đến cuối tháng 6.

Những ca khúc nổi bật trong album như bad guy, bury a friend, all the good girls go to hell mang tông màu chủ đạo u tối, nội dung xoay quanh các vụ giết người, những suy nghĩ trầm cảm và ý muốn tự tử. Bên cạnh chủ đề tiêu cực, Billie cũng hát về những vấn đề gần gũi với giới trẻ như tình yêu đơn phương, cảm giác nuối tiếc khi chia tay trong i love you, listen before i go. Tờ Forbes nhận định: "Người hâm mộ Billie không yêu quý nữ ca sĩ vì vẻ ngoài đáng yêu mà lời bài hát của cô nói lên suy nghĩ của họ". Tạp chí từng chọn Billie vào danh sách đề cử "30 gương mặt dưới 30 tuổi của năm".

'Map of The Soul: Persona' - BTS

MV 'Boy with Luv' của BTS MV "Boy with Luv".

Nhóm nhạc K-pop BTS khấy động làng nhạc quốc tế trong tháng 4 với album thứ bảy Map of The Soul: Persona, hiện bán được 343.000 bản. Single Boy With Luv trong album ra mắt ngày 12/4 đạt kỷ lục 100 triệu lượt nghe nhanh nhất thế giới trên nền tảng Youtube, chỉ trong 37 giờ 38 phút. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như Halsey và ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng Ed Sheeran, album đưa tên tuổi BTS vươn xa trên thị trường Âu Mỹ.

Giai điệu sôi động trong Mikrokosmos (cách viết chơi chữ microcosms - thế giới vi mô) mang ý nghĩa mỗi cá thể đều chung sống hòa bình với người khác trong vũ trụ của riêng mình, ca khúc kết hợp với Ed Sheeran - Make It Right - truyền tải thông điệp con người có thể khiến thế giới tốt đẹp hơn nhờ sự kết nối và lòng trắc ẩn dành cho nhau. Ban nhạc dành tặng ca khúc Home cho cộng đồng fan A.R.M.Y như một lời cảm ơn nhờ người hâm mộ khắp thế giới nên dù ở đâu, BTS cũng an tâm và thoải mái như ở nhà.

BTS hiện đã có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc quốc tế. Nhóm nhạc được tạp chí Time bình chọn vào danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019 và thắng giải "Nhóm nhạc xuất sắc" tại lễ trao giải Billboard. Họ cũng là những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử giải Grammy.

'DNA' - Backstreet Boys

MV 'No place' - Backstreet Boys MV "No place"

Backstreet Boys - boyband đình đám một thời vẫn kiên trì với âm nhạc sau 26 năm hoạt động. Cuối tháng 1, ban nhạc phát hành album thứ 10 có tên DNA gồm 12 ca khúc, phong cách đa dạng từ R&B, country đến funk, đạt doanh thu 299.000 bản. No Place là single được yêu thích nhất trong album, có phong cách giống âm nhạc của Backstreet Boys những năm 2000. Ca khúc đẹp về cả giai điệu và ca từ, truyền tải nội dung về tình yêu, tình cảm gia đình.

Backstreet Boys kết hợp những nghệ sĩ trẻ trong album: ca khúc Chances do Shawn Mendes và Ryan Tedder viết, Just Like You Like It sáng tác bởi Dustin Lynch và Ross Copperman. Những âm thanh điện tử hiện đại không làm lu mờ giọng hát nội lực và lối hát truyền cảm của các thành viên. Ca khúc Breath theo phong cách acapella (không cần nhạc đệm) khẳng định phong độ cũng như khả năng bè không giảm sút sau hơn hai thập kỷ.

'Bohemian Rhapsody' (Soundtrack) - Queen

Album nhạc phim Bohemian Rhapsody - bộ phim về thủ lĩnh ban nhạc Queen - ra mắt từ đầu tháng 11/2018, bán được 253.000 bản trong sáu tháng đầu năm. Các ca khúc trong album được thu âm trau chuốt, gợi nhớ những ký ức về thời hoàng kim của ban nhạc thập niên 1980.

Cảnh Live Aid ngoài đời thật và trong Boehemian Rhapsody Freddie Mercury trên sân khấu ngoài đời thật (trái) và trong "Boehemian Rhapsody". Rami Malek hóa thân thủ lĩnh ban nhạc Queen và giành giải Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Album bao gồm phiên bản gốc của ba bản hit Somebody to Love, Bohemian Rhapsody và Another Bites the Dust. Cây bút Kory Grow của Rolling Stone nhận định các ca khúc Keep Yourself Alive, Fat Bottomed Girls, Now I’m here phá cách, mang lại cảm giác sống động. Don’t Stop Me Now được thực hiện phiên bản mới. Đoạn nhạc 20th Century Fox Theme gây thích thú cho khán giả. Album từng đạt vị trí á quân Billboard 200 và hiện có 36 tuần đứng vững trên bảng xếp hạng này.

'thank you, next' - Ariana Grande

Ariana Grande - Thank U, Next MV "thank you, next".

Từ vai diễn Cat Valentine trong show truyền hình Nickelodeon, Ariana Grande trở thành một trong những nghệ sĩ R&B - Pop được chú ý nhiều nhất trong thị trường âm nhạc hiện nay. Album thank you, next ra mắt đầu tháng 2, sau album Sweetener sáu tháng, hiện đạt doanh thu 228.000 bản. Album định hình rõ hơn phong cách nhạc Pop pha lẫn Hiphop của Ariana, đồng thời khẳng định tuyên ngôn mạnh mẽ về nữ quyền, phụ nữ độc lập, biết bỏ lại tổn thương phía sau và tận hưởng hạnh phúc. Ariana cũng thể hiện nét nữ tính với những ca khúc nhẹ nhàng như fake smile, needy.

Giữa tháng 2, Ariana trở thành nghệ sĩ nữ có kỷ lục chiếm trọn top 3 Billboard với ba single nổi bật trong album này - 7 rings, break up with your girlfriend, i’m bored và thank you, next. Trước đó, thành tích này chỉ có ban nhạc huyền thoại The Beatles đạt được vào tháng 4/1964. Cây bút Raisa Bruner của Time nhận định Ariana là một trong những giọng hát xuất sắc trong thế hệ của cô.

'The Greatest Showman' (Soundtrack) - Nhiều nghệ sĩ

This Is Me Ca khúc "This is Me" - Keala Settle (vai Leetie Lutz) thể hiện.

Album nhạc phim The Greatest Showman được phát hành tháng 12/2017, đạt doanh thu 181.000 bản trong sáu tháng đầu năm. Phần lớn ca khúc trong album mang âm hưởng Pop hiện đại với giai điệu sôi động. This is Me do Keala Settle thể hiện là ca khúc được yêu thích nhất album, có tiết tấu bắt tai, truyền tải thông điệp trân trọng giá trị mỗi cá nhân. Ca khúc thắng giải "Nhạc phim xuất sắc" trong lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018. Giọng ca Loren Allred thể hiện những nốt cao đầy cảm xúc trong ca khúc Never Enough. Các ca khúc Tight Rope, A Million Dreams, Come Alive được đầu tư cả phần nhạc và lời, dẫn dắt cảm xúc người xem liền mạch với ý nghĩa của bộ phim. Album có 21 tuần liên tiếp đứng vững trong top 10 Billboard 200, trong đó hai tuần giành vị trí quán quân.

'Hurts 2B Human' - Pink

'Can We Pretend' - P!nk và Cash Cash Ca khúc "Can We Pretend" - P!nk và Cash Cash.

Hurts 2B Human là album phòng thu thứ tám của nữ ca sĩ Pink, được phát hành ngày 26/4. Sau hơn hai tháng, album đạt doanh thu 158.000 bản. Hurts 2B Human gồm 13 ca khúc, nội dung xoay quanh nỗi cô đơn của con người trong cuộc sống hiện đại. Single mới nhất Can We Pretend kết hợp cùng ban nhạc Cash Cash nói lên mong muốn chối bỏ hiện thực khi con người mất dần kết nối sâu sắc với những người mình yêu thương vì sử dụng mạng xã hội. Pink cũng thể hiện giọng ca truyền cảm qua những ca khúc Ballad như Hurts 2B Human, The Last Song of Your Life. Trong Circle Game, nữ ca sĩ hát về tình yêu và những nỗi đau, ý nghĩa của việc trưởng thành và khao khát trở thành hình mẫu phụ huynh như cô luôn kính trọng. Album đạt vị trí No.1 trên Billboard 200 trong tháng 5.

'Look Up Child' - Lauren Daigle

'Look Up Child' - Lauren Daigle Ca khúc "Look Up Child".

Đầu tháng 9/2018, nữ ca sĩ thuộc đạo Cơ đốc Lauren Daigle ra mắt album thứ ba mang tên Look Up Child. Nửa đầu năm nay, album bán được 154.000 bản. Lauren được coi là Adele của nhạc Cơ đốc. Nền tảng âm nhạc vững chắc giúp cô thể hiện những ca khúc về đạo Cơ đốc một cách hiện đại mà không cần cố gắng hòa hợp với dòng nhạc thị trường. Lauren thể hiện lòng tự hào tôn giáo trong Look Up Child nhưng vẫn tránh lạm dụng những lời ca ngợi hay hình ảnh tượng hình mang âm hưởng tôn giáo. Đôi lúc giọng ca của Lauren lên cao quá đà, nhưng cách cô truyền tải bài hát vẫn tha thiết, tình cảm. Tiếng đệm piano là một điểm sáng trong album, khiến các ca khúc Still Rolling Stones, Your Wings để lại ấn tượng cho người nghe. Lauren giành hai giải Grammy với You Say – "Trình diễn/Bài hát nhạc Cơ đốc đương đại xuất sắc" và Look Up Child – "Album nhạc Cơ đốc đương đại xuất sắc".

