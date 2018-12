Những ngôi sao hẹn hò đạo diễn sau khi đóng phim

Năm 1984, đạo diễn Steven Spielberg (71 tuổi) bắt đầu sản xuất phim "Indiana Jones and the Temple of Doom" và gặp gỡ người đẹp Kate Capshaw (64 tuổi). Thời gian làm việc trên trường quay khiến cả hai nhanh chóng phải lòng nhau. Tuy nhiên, Steven Spielberg khi đó vẫn chưa ly hôn với Amy Irving nên không thể công khai mối quan hệ mới. Năm 1989, Steven Spielberg hoàn tất thủ tục ly hôn. Năm 1991, ông làm đám cưới với Kate Capshaw. Họ có bảy con sau 27 năm sống chung.