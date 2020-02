Nhóm nhảy Ấn Độ thắng America's Got Talent bản quốc tế

Đội nhảy V.Unbeatable của Ấn Độ chiến thắng America's Got Talent: The Champions, phiên bản mở rộng của cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ.

Tập chung kết America's Got Talent: The Champions mùa hai được phát sóng sáng 18/2 (giờ Việt Nam) trên kênh NBC. Sau hơn sáu tuần tranh tài, nhóm nhảy V.Unbeatable vượt chín đội thi, thắng chung cuộc nhờ bình chọn của hội đồng khán giả do ban tổ chức mời từ 50 bang của Mỹ. Nhóm biểu diễn nhiều động tác nhào lộn nguy hiểm trên nền trống của Travis Barker - thành viên nhóm nhạc rock Blink-182.

V.Unbeatable diễn chung kết America's Got Talent The Champions Phần thi của V.Unbeatable. Video: NBC.

V.Unbeatable là đội nhảy đến từ Mumbai, Ấn Độ, từng về thứ tư tại cuộc thi America's Got Talent 2019. Chữ V trong tên nhóm đặt theo chữ cái đầu tiên của Vikas - thành viên quá cố qua đời vì tai nạn khi tập luyện. V.Unbeatable sẽ nhận phần thưởng tiền mặt một triệu USD và danh hiệu nhà vô địch thế giới của America's Got Talent.

Cặp vợ chồng Tyce và Marry của nhóm Duo Transcend về nhì nhờ màn biểu diễn thể dục dụng cụ trên không. Nhạc công violin 11 tuổi mắc ung thư Tyler Butler-Figueroa giành vị trí thứ ba. Chương trình kéo dài hai giờ đồng hồ với màn diễn của 10 đội thi, cùng các tiết mục của khách mời như ban nhạc Kiss, nghệ sĩ violin Lindsey Stirling, ảo thuật gia Shin Lim...

America's Got Talent: The Champions là bản mở rộng cuộc thi tìm kiếm tài năng cùng tên của Mỹ, quy tụ những đội từng tham gia thương hiệu Got Talent toàn thế giới. Năm nay, mùa hai chương trình được tổ chức với 50 đội thi do ban tổ chức mời. Họ chia thành năm nhóm và tranh tài giành 10 suất vào chung kết. Ban giám khảo gồm Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum, Simon Cowell và người dẫn chương trình Terry Crews.

Đạt Phan (theo USA Today)