Cựu thành viên nhóm Wanna One - Ha Sungwoon - xuất hiện với vai trò ca sĩ solo. Anh thể hiện hai ca khúc Don’t forget, Bird và Tell me I love you. Trước show diễn, Ha Sungwoon tổ chức buổi ký tặng cho 30 người hâm mộ.