Nhiều thương hiệu xa xỉ giảm doanh thu vì nCoV

Doanh thu từ các nhà bán lẻ sụt giảm vì dịch Covid-19 dấy lên lo ngại về du lịch, mua sắm hàng hiệu chịu ảnh hưởng quý đầu năm.

Theo Financial Times, doanh số bán hàng tháng một của nhà mốt Christian Dior giảm 2,3% tại Paris, trong khi tập đoàn Kering (sở hữu Gucci và Yves Saint Laurent) sụt 2,1%. International Consolidated Airlines Group (IAG) - công ty mẹ của British Airways - cũng chịu hậu quả tương tự khi giảm 3% lợi nhuận tại London.

Nhiều cửa bán lẻ Gucci giảm doanh thu tại Trung Quốc vì dịch Covid-19. Ảnh: Telegraph.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán từ tháng 12/2019, sau đó lan nhanh đến 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tình hình trên ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo các nhà phân tích từ Bain & Co (Mỹ), hai thập kỷ qua, người tiêu dùng Trung Quốc có vai trò quan trọng với nền kinh tế toàn cầu nói chung và hàng xa xỉ nói riêng. Họ chiếm 33% chi tiêu hàng xa xỉ toàn cầu vào năm 2018.

Dịch corona khiến các thương hiệu xa xỉ ảnh hưởng vì thiếu vắng khách mua Trung Quốc. Ảnh: Telegraph.

Giới nhà giàu Trung Hoa thường ra nước ngoài mua sắm hàng cao cấp và đến Macau đánh bạc dịp Tết Nguyên đán. Do đó, các thương hiệu lớn đang trở nên nhạy cảm với giới đại gia nước này. Trước đó năm 2002-2003, dịch SARS đã hạn chế cả về chi phí đi lại lẫn chi tiêu xa xỉ.

Các báo cáo từ The Wall Street Journal cho thấy Wynn Resorts Ltd (nhà điều hành nhiều khách sạn xa xỉ toàn cầu, gồm cả Macau) sụt 6,1% doanh thu tại New York. Đối thủ Las Vegas Sands cũng giảm 5,4%. Nhà điều hành sòng bạc MGM China Holdings hụt 6,2% tại Hong Kong. Lượng khách ít khiến sức mua của các cửa hàng đặt tại khách sạn, sòng bạc giảm hẳn.

Ở châu Âu, cũng trong tháng một, tập đoàn LVMH giảm 1,1% doanh thu tại Paris và Thụy Sĩ. Tương tự, Financière Richemont giảm 1,9%, tập đoànBurberry xuống 0,6% tại London. Riêng ngành hàng không, Air France-KLMSA giảm 2,6%, United Airlines Holdings giảm 4,4% và American Airlines Group hụt 4,2%.

Tuy nhiên vẫn có ngành hưởng lợi từ như các hãng thuốc và mặt nạ Trung Quốc. Doanh số Shandong Lukang Pharmaceutical Co. Ltd và nhà sản xuất mặt nạ Shanghai Dragon Corp tăng 10% doanh thu.

Nguyệt Nguyễn (Theo The Wall Street Journal, Financial Times, Telegraph)