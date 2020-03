Nhiều người nước ngoài xin chuyển ngữ 'Ghen Cô Vy'

Nhiều người ở Đức, Nhật, Iran... xin chuyển ngữ ca khúc "Ghen Cô Vy" để phổ biến nhằm mùa Covid-19.

Nhạc sĩ Khắc Hưng cho biết anh cùng Min, Erik và phía Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y Tế) nhận được nhiều email, tin nhắn đề nghị chuyển ngữ ca khúc. Tuy nhiên, êkíp hiện chưa hợp tác với cá nhân, đơn vị nào. Anh nói: "Nếu tiến hành hợp tác phải có kế hoạch, sự chắc chắn để đưa sản phẩm cho tổ chức uy tín, tin tưởng. Thực hiện bữa bãi dễ phản tác dụng".

Bài hát "Ghen Cô Vy" MV "Ghen Cô Vy" được truyền thông thế giới gọi là hiện tượng. Video: Youtube.

Đại diện Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nói: "Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho phiên bản tiếng Anh, dự kiến phát hành giữa tuần này (ban đầu dự định cuối tuần trước). Sau đó, lên kế hoạch hợp tác quốc tế một cách bài bản và chuyên nghiệp". Hiện êkíp đưa MV đến gần bạn bè quốc tế thông qua phụ đề 25 ngôn ngữ như Anh, Ảrập, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nga, Italy, Nhật...

Trước đó, ca sĩ Min nhận được email xin chuyển ngữ từ phóng viên Iran. Ca sĩ xúc động vì lời đề nghị bởi người này liên tiếp nhấn mạnh vào việc sử dụng MV để giáo dục trẻ em. Sau khi phóng viên gửi bản dịch tiếng Ba Tư, êkíp đã bổ sung vào phần phụ đề.

Bên cạnh đơn vị nước ngoài, sắp tới êkíp hợp tác UNDP (Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc) thực hiện phụ đề sáu tiếng dân tộc: Mông, Tày, Thái, Dao, Cao Lan, Sán Chỉ. Đại diện Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nói: "UNDP sẽ phát MV có phụ đề cùng các tài liệu về Covid-19 đến người dân tộc qua các phương tiện truyền thông và quỹ tài liệu của Bộ Y tế".

Hôm 11/3, Ban nhạc The Good Morning Nags chuyển bản hit Ghen Cô Vy sang tiếng Anh, đặt tên Washing Hand Song (tạm dịch: Ca khúc rửa tay). Phần lời được dịch từ bài gốc thay đổi vài đoạn để phù hợp tình hình hiện tại ở Mỹ. Nhóm phối lại ca khúc theo phong cách Americana và Folk - nhạc dân gian Mỹ mang âm hưởng Blues, Country. MV nhận được sự hưởng ứng trên mạng xã hội. Khắc Hưng - tác giả bài hát - viết trên trang cá nhân: "Phiên bản này thực sự đỉnh. Các bạn thật tuyệt vời".

Washing Hand Song - Ghen cô vy bản tiếng Anh MV "Washing Hand Song". Video: Three Crown Studio.

Êkíp hạnh phúc khi Ghen Cô Vy lan tỏa trong nước và quốc tế. Nhạc sĩ Khắc Hưng nói khi bắt đầu thực hiện, anh không nghĩ tác phẩm được khán giả thế giới đón nhận. Còn ca sĩ Min cho biết: "Tác phẩm vừa tuyên truyền được thông tin hữu ích, vừa giúp khán giả biết tới V-pop nhiều hơn. Thật ngoài sức tưởng tượng". Ca sĩ thấy may mắn khi trở thành một phần nhỏ bé của êkíp, đưa âm nhạc và hình ảnh con người Việt Nam ra thế giới. Cô hy vọng ca từ đơn giản, giai điệu bắt tai giúp mọi người, nhất là trẻ em thích thú và ghi nhớ việc rửa tay thường xuyên.

Min (phải) cùng nhạc sĩ Khắc Hưng (giữa) và Erik trong phòng thu chuẩn bị cho phiên bản tiếng Anh. Ảnh: Facebook.

Ghen Cô Vy phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng Covid-19 của Bộ Y tế. Ca khúc sau đó được phát trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver của kênh HBO (Mỹ). MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc. Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... gọi tác phẩm là "hiện tượng".

Vũ điệu rửa tay trên nền nhạc Ghen Cô Vy do Quang Đăng sáng tạo, biến tấu từ sáu bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cũng thu hút chú ý. Diễn viên TVB Lâm Dĩnh Đồng, Ngũ Phú Kiều, ca sĩ Malaysia Chu Hạo Nhân và Thái Ân Vũ... cũng hát và nhảy theo.

Sao Việt hưởng ứng vũ điệu rửa tay Sao Việt hưởng ứng vũ điệu của Quang Đăng. Video: Hoàng Huế (tổng hợp).

