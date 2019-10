Nhật Chiêu làm thơ viếng Du Tử Lê

Nhà văn Nhật Chiêu sáng tác hai bài thơ tiễn biệt thi sĩ Du Tử Lê - người vừa qua đời tại Mỹ ở tuổi 77.

Du Tử Lê - tác giả bài thơ Khúc Thụy Du - mất lúc 20h ngày 7/10 ở thành phố Garden Grove, California. Nhiều đồng nghiệp, khán giả trong và ngoài nước bày tỏ thương tiếc trước mất mát một tài năng thơ ca. Nhà văn Nhật Chiêu cho biết ông rất thích đọc tác phẩm của Du Tử Lê bởi cảm nhận được vẻ đẹp thi ngôn. Nhật Chiêu từng nhận xét với Du Tử Lê, thi ngôn không còn là từ ngữ trong từ điển mà là sự sáng tạo chắt lọc từ cảm xúc, tư duy, tri thức của một tâm hồn thăng hoa.

Nhà thơ Du Tử Lê. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Sinh thời, trong vài lần từ Mỹ về nước, Du Tử Lê có dịp gặp gỡ Nhật Chiêu và tặng thơ cho ông. Cố thi sĩ từng viết bài cảm nhận, phân tích về tác phẩm Viết tên trên nước và tập thơ Tôi là một kẻ khác của Nhật Chiêu. "Dù không có nhiều dịp gặp gỡ, tôi quý Du Tử Lê qua tác phẩm của ông, cảm nhận ông cũng dành sự trân trọng ấy cho mình. Hai bài thơ tôi tặng ông để bày tỏ tình cảm ấy", Nhật Chiêu nói.

Hai sáng tác của Nhật Chiêu viếng tặng Du Tử Lê:

Gởi người thơ vừa ra đi

Thơ anh ra biển anh về

thì thôi du tử ngừng lê chân buồn

thì thôi hồn thở ra hương

mà thân xác chữ vẫn vương hơi người

thì thôi - chỉ nhớ người thôi.

Đôi bờ

Người trong tranh

người ngoài tranh

ngõ xanh biếc hạnh

chiều hanh bóng chờ

người trong thơ

người ngoài thơ

người ôm mơ thực đôi bờ

là em.

Du Tử Lê tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại Kim Bảng, Hà Nam. Ông học Đại học Văn khoa Sài Gòn (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM), tu nghiệp báo chí tại Indianapolis, Indiana, Mỹ.

Du Tử Lê còn là một trong sáu nhà thơ Việt Nam thuộc thế kỷ 20 có thơ được chọn in trong Tuyển tập thi ca thế giới - từ thời Thượng cổ đến hiện tại (World Poetry - An Anthology of Verse From Antiquity to Our Present Time, NXB W.W. Norton, New York, Mỹ, tái bản 1998). Ông cũng có một số thơ, văn được chọn để giảng dạy tại vài đại học ở Mỹ và châu Âu từ năm 1981. Ông đã xuất bản 58 tác phẩm.

Nhà văn, nhà nghiên cứu văn học. dịch giả Nhật Chiêu sinh năm 1951 tại Sài Gòn. Ông là tác giả của hàng trăm bài viết, bài biên khảo và dịch thuật trên nhiều tạp chí chuyên ngành từ 1987 đến nay.

Nhà văn Nhật Chiêu. Ảnh: Duy Nhất.

Thoại Hà