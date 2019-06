Nhan sắc tuổi ngoài 50 của diễn viên phim 'Người Nhện'

Marisa Tomei là diễn viên kỳ cựu với hơn 30 năm hoạt động ở Hollywood, đóng hơn 80 phim. Cô đoạt Oscar năm 1993 với vai phụ trong My Cousin Vinny. Tên tuổi sao nữ cũng gắn liền các vai diễn nóng bỏng như trong Untamed Heart (1993), What Women Want (2000, ảnh), Before the Devil Knows You're Dead (2007) và The Wrestler (2008).

