Hoài Sa mê ca hát. Cô từng thi Vietnam Idol 2015 với ca khúc "One and only" (Adele) và vượt qua vòng loại. Năm 2018, cô thi Giọng hát Việt, lọt vào đội ca sĩ Thu Phương, dừng chân ở vòng Đối đầu. Chất giọng tốt giúp cô được mời tham gia nhiều game show ca hát sau này.