Nhan sắc diễn viên Hàn hóa rắn trong tiền truyện Harry Potter

Claudia sinh ngày 25/1/1985 tại Seoul, Hàn Quốc, cao 1,77 m. Cô bắt đầu sự nghiệp với công việc người mẫu vào năm 2005. Người đẹp chuyển sang đóng phim từ năm 2006 với vai diễn trong "Queen of the Game". Những năm tiếp theo, cô tham gia diễn xuất trong "The Fugitive: Plan B" (2010), "Romance Town" (2011)... nhưng nhạt nhòa. Phải đến bộ phim ăn khách "Brain", người đẹp mới được chú ý với vai phụ Jang Yoo Jin.