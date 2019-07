Ngày 12/7, cuộc thi Miss South Africa (Hoa hậu Nam Phi) công bố Top 16. Nhiều báo như The South African, Eyewitness News chú ý đến Kgothatso Dithebe - thí sinh 24 tuổi có vết bớt to trên mặt, hoạt động người mẫu vài năm nay. Trên trang 10 and 5, cô nói thường xuyên bị trêu chọc ở trường. Một số người cho rằng cô bị bệnh bạch biến. Dithebe cho biết tự hào về vẻ ngoài và muốn được nhớ đến vì khác biệt.