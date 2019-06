Sau khi trở thành doanh nhân, Sofía bắt đầu sự nghiệp viết sách. Các bài viết của cô tập trung vào chủ đề nữ quyền. Người đẹp có hai cuốn sách được xuất bản tại Mexico là Diamond in Gross (2017) và The color of the Invisible (2019).