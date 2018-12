Nhan sắc diễn viên được chọn làm trợ lý báo chí của Donald Trump

Cô tham gia "Shake It Up" do Disney sản xuất cùng hai diễn viên Zendaya (áo hồng) và Bella Thorne (quần vàng) từ năm 2010 tới 2013. Vai diễn cặp song sinh của cô truyền cảm hứng cho hai nhân vật Ryan và Sharpay Evans trong loạt phim "High School Musical" nổi tiếng của Disney. Cũng trong năm 2010, Caroline Sunshine đóng phim "Marmaduke".