Nhà văn Toni Morrison qua đời

Toni Morrison (88 tuổi) - tác giả Mỹ gốc Phi đoạt Nobel Văn chương 1993 - mất tại bệnh viện ở New York tối 5/8, sau đợt ốm nặng.

Theo New York Times, nhà xuất bản Alfred A. Knopf cho biết tiểu thuyết gia ra đi trong vòng tay của gia đình và bạn bè. "Dù đây là mất mát to lớn với gia đình, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì bà đã có một cuộc sống hạnh phúc", đại diện nhà xuất bản thông báo.

Nhà văn Toni Morrison. Ảnh: SFGate.

Hồi đầu năm, bà ra mắt cuốn sách cuối cùng The Source of Self-Regard, tập hợp những tiểu luận, diễn văn và bài thiền. Nhiều chủ đề lớn của nhân loại được đề cập trong sách như: Lịch sử thế giới, tôn giáo, triết học, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài Do Thái, nữ quyền, chiến tranh... Tác phẩm tham chiếu đến nhiều tên tuổi lỗi lạc như nữ văn sĩ Đan Mạch Isak Dinesen, tiểu thuyết gia Camara Laye và đôi lúc tự soi chiếu chính ký ức nhiều trói buộc của Morrison. Tất cả quyện lại bằng văn phong dìu dặt và giàu xúc cảm như bản nhạc jazz.

"Bà không thuộc về cộng đồng Mỹ da đen hay da màu, bà không phải là một trong chúng ta mà là tất cả chúng ta. Bà không hiện diện cho một quốc gia mà là tất cả", nhà văn James McBride người viết bài bình luận sách mới của Morrison bình luận trên New York Times.

Toni Morrison đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu Beloved năm 1988 và giải Nobel Văn học năm 1993. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà gồm The Bluest Eye (Mắt biếc), Beloved (Người yêu dấu - đã xuất bản tại Việt Nam), The Origin of Others (Nguồn gốc của ngoại tộc - phát hành ở Việt Nam vào cuối năm 2018). "Nếu Toni Morrison là một ca sĩ, bà ấy sẽ là ca sĩ vĩ đại nhất thế giới", New York Times viết về Toni hồi tháng 3.

* Toni Morrison ra sách mới ở tuổi 88

Sinh ra trong một gia đình trung lưu tại bang Ohio (Mỹ), bà tốt nghiệp Đại học Howard và lấy bằng thạc sĩ ở Đại học Cornell - thuộc khối trường Ivy League. Bà đi dạy và nuôi hai con trai, trước khi nhận công việc biên tập viên cho một nhà xuất bản tại New York. Nơi đây, bà hỗ trợ biên tập cho nhiều nhà văn nổi tiếng như Toni Cade Bambara, Henry Dumas...

Lớn lên trong bối cảnh kỳ thị sắc tộc nặng nề, Morrison từng gặp nhiều khó khăn trong mọi hoạt động. Từ một thân phận da đen khiêm nhường, bà trở thành một trong những danh nhân vĩ đại nhất của văn chương thế giới.

Đạt Phan