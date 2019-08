'Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội' ra rạp Việt

Phần ba của loạt phim hành động "Olympus has fallen" được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 23/8.

Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội (Angel has fallen) được đầu tư mạnh tay hơn hai "người tiền nhiệm" Olympus has fallen và London has fallen với 80 triệu USD.

Đặc vụ Mike Banning vẫn do nam diễn viên Gerard Butler đảm nhận, còn Morgan Freeman trong vai Tổng thống Allan Trumbull. Trong phần phim mới, nhân vật Mike Banning gặp nguy khi bị cáo buộc ám sát tổng thống - người mà anh dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

Gerard Butler trong vai đặc vụ Mike Banning (trái) và Morgan Freeman trong vai Tổng thống Allan Trumbull (phải).

Thế lực thù địch khiến Nhà Trắng nghi ngờ người từng "vào sống ra chết" với tổng thống. Mike Banning không đơn thuần chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tổng thống mà còn vừa phải lẩn trốn, vừa tìm ra chân tướng thật của kẻ đang đẩy mình vào đường cùng.

Đặc vụ Mike Banning phải vượt qua nhiều thử thách, khó khăn nguy hiểm tới tính mạng để vừa đảm bảo an toàn cho tổng thống, vừa chứng minh bản thân vô tội.

Nhân vật Mike Banning của nam tài tử Gerard Butler tiếp tục phô diễn thế mạnh từng giúp anh chinh phục người hâm mộ trong những phần phim trước. Nam chính sử dụng lối đánh trí tuệ, phục kích kẻ thù rồi tung ra những đòn cận chiến bất ngờ để hạ gục. Mike Banning cũng sở hữu nhiều vũ khí hiện đại, từ súng đến đạn nổ. Tuy nhiên, kẻ thù của anh cũng được trang bị hàng loạt vũ khí tối tân và sẵn sàng bày ra muôn vàn mưu kế đẩy anh vào đường cùng.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, phim cũng giới thiệu các nhân vật mới đóng góp vai trò quan trọng cho tác phẩm. Trong đó, phim có sự xuất hiện của nhân vật Clay Banning (Nick Nolte) - cha của Mike Banning. Màn phối hợp ăn ý giữa cặp cha con Clay Banning và Mike Banning hứa hẹn trở thành những trường cảnh thú vị. Nam diễn viên Nick Nolte được khắc họa chân dung là người cha lạnh lùng và "cực ngầu" nhưng rất thương con trai.

Đặc vụ Mike Banning và kẻ thù đều sử dụng loạt súng ống hiện đại, tối tân.

6 năm trước, Olympus has fallen (Nhà Trắng thất thủ) - bộ phim lấy chủ đề bảo vệ tổng thống nhận được sự chào đón từ khán giả với kinh phí 70 triệu USD. Phim thu về 30 triệu USD trong tuần mở màn ở Bắc Mỹ và cán mốc doanh thu 161 triệu USD trên toàn thế giới.

Năm 2016, London has fallen (London thất thủ) tiếp tục ra rạp với kinh phí chỉ 60 triệu USD. Tác phẩm của đạo diễn Babak Najafi nhanh chóng kiếm về 62 triệu USD từ Bắc Mỹ và 205 triệu USD trên thế giới.

Xem trailer phim "Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội":

Nhà trắng thất thủ: Kẻ phản bội

Hải My