Nhà thiết kế Việt quy tụ tại 'ngôi nhà chung' VFD

Lần đầu tiên, tín đồ thời trang được trải nghiệm các sản phẩm của nhiều nhà thiết kế Việt nổi tiếng ngay trong một không gian rộng lớn. Khách hàng có thể theo dõi cùng lúc nhiều thiết kế thời trang mà không mất công di chuyển tới từng cửa hàng như thông thường.

VFD là nơi hội tụ của nhiều nhà thiết kế Việt.

Đón chờ mùa lễ hội cuối năm, nhà thiết kế trẻ Giao Linh mang tới cho giới mộ điệu những bộ cánh duyên dáng trên chất liệu nhung. Các cô nàng sẽ tỏa sáng vẻ đẹp dịu dàng, đầy nữ tính trong những bữa tiệc.

Dòng thời trang công sở tiếp tục được mở rộng với các thiết kế ôm dáng thuộc bộ sưu tập của Thúy An Design hay Vũ Trần Đức Hải. Ngoài ra, VFD còn có nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng với những phong cách khác biệt nhau như Bulcun mềm mại, quyến rũ hay Mazano ấn tượng, đẳng cấp của nhà thiết kế Trúc Ly. Khách hàng cũng không thể bỏ qua các thương hiệu của Nosbyn by Minh Ngọc, Zuy by Hà Duy, Beliza - Designed by Văn Hà, Linksan Design, H&H Luxury, Pacolano...

Những cô nàng gợi cảm, quyến rũ sẽ không thể bỏ qua sản phẩm thiết kế của Vân Anh Scarlet hay Amy Store của Nguyễn Quảng. Chất liệu ren trẻ trung thanh thoát tiếp tục là điểm nhấn của bộ sưu tập thu đông năm nay. Những đường cut-out táo bạo phối cùng chất liệu ren tinh tế trong phom dáng ôm sát cơ thể mang đến cho người mặc vẻ trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy gợi cảm, dịu dàng.

Khác với dòng sản phẩm thời trang cao cấp Valenciani, thương hiệu Nii của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lại đem đến cho tín đồ những mẫu thiết kế đẹp, mang tính ứng dụng cao cùng mức giá phù hợp. VFD cũng là nơi đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn tại Hà Nội.

Không gian thoáng đáng cùng đội ngũ tư vấn thời trang nhiệt tình mang tới cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị.

