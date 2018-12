Nhà soạn nhạc 'Nhiệm vụ bất khả thi' được trao Oscar danh dự

Tom Cruise và các diễn viên 'Nhiệm vụ bất khả thi' sau 22 năm / Những lần Tom Cruise liều mạng thực hiện 'nhiệm vụ bất khả thi'

Nhà soạn nhạc từng được đề cử với phim The Sting II, The Competition, The Amityville Horror, Voyage of the Damned, The Fox và Cool Hand Luke. Ông sinh năm 1932, viết nhạc cho hơn 100 phim. Schifrin sáng tác bài nhạc chủ đề của series truyền hình Mission: Impossible vào năm 1966, sau đó được dùng cho loạt phim điện ảnh cùng tên có Tom Cruise đóng chính.

Cảnh hành động của Tom Cruise trên nền nhạc "Mission: Impossible" Cảnh hành động của Tom Cruise trên nền nhạc "Mission: Impossible".

Diễn viên Cicely Tyson và chuyên gia truyền thông Marvin Levy là hai người còn lại nhận Oscar danh dự. Cicely Tyson sinh năm 1924, được đề cử Oscar "Nữ chính xuất sắc" năm 1973 với phim Sounder, đồng thời góp mặt trong The Heart Is a Lonely Hunter, The River Niger, The Help, Alex Cross và Last Flag Flying. Còn Marvin Levy là chuyên gia truyền thông đầu tiên nhận giải này. Ông là đại diện của đạo diễn Steven Spielberg từ năm 1977, đồng thời làm việc ở các hãng MGM, Columbia Pictures, Amblin Entertainment, DreamWorks và Amblin Partners.

Viện Hàn lâm cũng trao giải Irving G. Thalberg cho vợ chồng Kathleen Kennedy và Frank Marshall để tôn vinh đóng góp của họ ở lĩnh vực sản xuất phim. Kathleen Kennedy sinh năm 1953, là nhà sản xuất E.T. the Extra-Terrestrial, series Jurassic Park, hiện là chủ tịch hãng Lucasfilm (thuộc Disney) - đơn vị thực hiện Star Wars. Còn Frank Marshall sinh năm 1946, là giám đốc sản xuất series Indiana Jones, Back to the Future và hai phần Jurassic World.

Từ trái sang: Kathleen Kennedy, Marvin Levy, Frank Marshall, Lalo Schifrin và Cicely Tyson.

Oscar là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ để vinh danh các thành tựu điện ảnh. Buổi trao Oscar danh dự tổ chức ngày 18/11, còn lễ trao giải Oscar lần 91 diễn ra ngày 24/2/2019, đều ở Los Angeles (Mỹ). Năm nay, chương trình có nhiều thay đổi gây tranh cãi, trong đó có việc bổ sung giải Oscar "Phim đại chúng xuất sắc".

Ân Nguyễn