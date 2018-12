Nhà sản xuất 'Găng tay đỏ' tố CGV xếp lịch không hợp lý

Phim 'Găng tay đỏ' nhạt về hành động lẫn kịch bản / Phim 'Số nhọ' bị ngừng chiếu trước giờ ra rạp vài phút

Tối 14/9, công ty Liên Á - đơn vị sản xuất phim hành động Găng tay đỏ thông báo từ ngày 12/9, bộ phim đã ngừng chiếu trên cả nước.

Poster phim "Găng tay đỏ".

Chia sẻ với VnExpress, ông Quang Trần - đại diện đơn vị sản xuất cho biết, lý do phim bị ngừng chiếu bắt nguồn từ "nhiều bức xúc chưa tiện nói ra". Nhưng ông nói thêm một trong những lý do là vì giữa nhà sản xuất và nhà phát hành CGV phát sinh nhiều mâu thuẫn. "Phim của chúng tôi được xếp lịch chiếu vào các khung giờ không thuận lợi", ông Quang Trần nói.

Đạo diễn phim - anh Nguyễn Tuấn Anh - cho biết: "Găng tay đỏ được sắp những khung giờ như 17h - giờ mọi người ăn cơm, hay hơn 22h - khán giả xem xong thì đã khuya. Như vậy làm sao phim kéo người xem tới rạp được?", anh nói. Đạo diễn cho rằng lịch chiếu có vấn đề ngay từ khi phim mới ra rạp.

Ninh Dương Lan Ngọc (trái) và Quang Sự trong phim.

Biên kịch của phim - nữ nhà văn Hạnh Ngộ - cho biết, sau khi phim chiếu một tuần, chị được CGV thông báo rằng phim không thu hút khán giả. Nữ biên kịch nhận xét lịch chiếu phim không hợp lý khiến phim không đạt được doanh thu khả quan so với kinh phí đầu tư là 15 tỷ đồng. Do đó, đơn vị sản xuất buộc phải đề nghị ngưng chiếu phim. "Chẳng thà họ đừng nhận phát hành phim từ đầu thì chúng tôi đã có hướng khác để xử lý", biên kịch bức xúc.

Nhà sản xuất cho biết họ đã gửi thông báo rút phim ra khỏi hệ thống rạp CGV từ ngày 9/9, cũng như đề nghị gặp gỡ CGV để trao đổi nhằm tháo gỡ các vấn đề. Tuy vậy, sau ba ngày chờ đợi, phía nhà sản xuất không nhận được phản hồi từ đơn vị phát hành này.

"Lẽ ra đơn vị phát hành bộ phim là CGV phải có trách nhiệm thông báo sự việc với truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, đơn vị này không có động thái gì. Do đó, đơn vị sản xuất buộc phải lên tiếng việc phim đã ngừng chiếu", đại diện phía Liên Á trình bày. Đơn vị sản xuất cho biết họ đang nhờ luật sư tư vấn về vấn đề này.

Phía CGV cho biết sẽ có phản hồi về trường hợp Găng tay đỏ trong thời gian tới.

* Trailer phim "Găng tay đỏ" Trailer 'Găng tay đỏ'

Trên trang cá nhân, nhiều diễn viên của Găng tay đỏ tiếc nuối trước thông tin phim đột ngột ngừng chiếu.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ dòng trạng thái: "Tạm biệt chị Number Seven. Tạm biệt giấc mơ tìm lại con người của 7...". "Number Seven" (Số 7) là bí danh của nhân vật chính do Lan Ngọc thủ vai. Các diễn viên như Quang Sự, Hiếu Nguyễn, Quốc Cường... cũng hoang mang khi phim bị rút khỏi rạp.

Phim Găng tay đỏ thuộc thể loại hành động - lãng mạn. Phim kể về một nữ sát thủ mang bí danh Số 7, được đào tạo từ bé trong tổ chức quốc tế và luôn đeo một đôi găng tay đỏ. Phim gắn mác 16+, có bối cảnh ở Nha Trang, Đại Lãnh (Phú Yên), TP HCM... và ra rạp ngày 2/9.

Giữa tháng 8, phim Tấm Cám do Ngô Thanh Vân đạo diễn không được chiếu tại CGV, nguyên nhân được cho là hai bên không đạt thỏa thuận tỉ lệ ăn chia lợi nhuận.

Trong hệ thống rạp chiếu tại Việt Nam, CGV của Hàn Quốc đang dẫn đầu với 32 cụm rạp, chiếm 40% tổng số rạp. Hồi tháng 5, tám nhà sản xuất và phát hành phim trong nước cùng gửi đơn khiếu nại đến Hội Điện Ảnh, khẳng định họ đang bị hệ thống rạp CGV (thuộc nhà phát hành cùng tên Hàn Quốc) chèn ép tỷ lệ ăn chia doanh thu phòng vé và hình thức chiếu phim ở rạp.

Mai Nhật