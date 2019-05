Nhã Phương rạng rỡ tại gian hàng mỹ phẩm thiên nhiên Hàn

Think Nature đã có mặt trên toàn quốc với các Store tại Vincom Center Đồng Khởi (TP HCM), Vincom Mega Mall Times City & Vincom Center Trần Duy Hưng (Hà Nội), Vincom Imperia (Hải Phòng), Vincom Plaza Hạ Long (Quảng Ninh).

Nhân dịp khai trương store thứ 5, từ ngày 26/4 đến ngày 5/5, Think Nature dành tặng ưu đãi lên tới 50%, tặng quà cho khách hàng check in tại gian hàng và hàng nghìn quà tặng bốc thăm may mắn cho đơn hàng từ 400.000 đồng.

Địa điểm áp dụng: Store Think Nature, L1-K9 - Vincom Center Trần Duy Hưng (Hà Nội)