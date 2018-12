Nguyễn Hợp: 'Vợ chồng tôi căng thẳng vì chăm con'

- Sau khi bị loại khỏi Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, một thời gian dài chị vắng bóng. Mới đây chị lên tiếng việc kết hôn và có con. Vì sao chị quyết định lập gia đình?

- Mọi thứ đến với tôi đều là duyên số. Ngay cả việc có con, tôi cũng nghĩ ông trời cho lúc nào thì nhận lúc đó. Tôi đã 26 tuổi, lập gia đình được rồi. Mọi người có thể nghĩ tôi tự đóng cửa cơ hội của mình trong cuộc sống. Nhưng tôi không hối tiếc vì kết hôn. Công việc của tôi hiện có thể dở dang nhưng biết đâu sau này lại rộng mở một lần nữa. Quan trọng là tôi được làm mẹ, làm vợ, xây dựng và vun vén cho tổ ấm nhỏ. Gia đình hạnh phúc, bình yên chẳng phải là đích đến của bao người hay sao?

Tháng 4 năm ngoái, tôi tổ chức đám cưới ở quê mình - Quảng Ninh. Ngày 1/7 tới, vợ chồng tôi sẽ làm tiệc ở nhà anh ấy tại Thái Nguyên. Những ngày qua, tôi và chồng mua sắm rất nhiều thứ để chuẩn bị cho ngày vui. Tôi sẽ mặc váy cưới do những người bạn thân thiết kế.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi cưới, sinh con?

- Hồi mới sinh bé Su, tôi tăng 16 kg. Ngoài tuân theo chế độ ăn uống khoa học, tôi tranh thủ đi bộ, tập thể dục mỗi lúc con ngủ. Chỉ sau hai tháng, tôi trở về cân nặng như xưa. Ngày trước, khi chưa có gia đình tôi làm việc rồi đi chơi, la cà mỗi tối đến khuya cùng bạn bè. Còn giờ, tôi tập trung chăm sóc con nhỏ. Tôi gặp nhiều khó khăn khi chăm con. Lúc nào tôi cũng phải ở bên vì sợ bé quấy khóc. Những việc như chơi cùng con, thay bỉm, cho ăn... không đơn giản vì đòi hỏi kiên nhẫn. Vợ chồng tôi lóng ngóng nhất là khi tắm con. Chúng tôi đã phải đi hỏi han rất nhiều người để học kinh nghiệm từ họ.

- Chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

- Nhiều lúc, vợ chồng tôi xảy ra nhiều căng thẳng. Cả hai lần đầu làm bố mẹ nên khó tránh điều đó. Mỗi khi mâu thuẫn, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn, bởi làm vậy mới bộc bạch hết suy nghĩ, bức bối trong lòng. Nhờ đó, chúng tôi tìm được sự thấu hiểu, dần cân bằng lại cuộc sống.

Bé Su còn nhỏ nên tôi chưa đi làm toàn thời gian. Show nào tổ chức trong TP HCM, tôi nhận, còn xa hơn thì từ chối. Dù bận làm việc, những lúc nghỉ giải lao, tôi đều chạy về với con. May mắn, tôi được bà nội và bác giúp việc đỡ đần nên chuyện chăm em bé bớt vất vả.

- Bạn đời của chị là người thế nào?

- Chồng hơn tôi hai tuổi. Anh hiền lành, chăm chỉ, sống tình cảm nữa nhưng không lãng mạn, không biết nịnh vợ. Tôi nhớ vào sinh nhật tôi hồi năm ngoái, anh không mua hoa hay quà gì. Đến lúc tôi hỏi, anh bảo: "Vợ giữ hết tiền của anh rồi nên anh không còn tiền nữa. Vợ thích gì thì tự mua nhé".

Trong gia đình, chồng tôi là trụ cột tài chính. Nhưng tôi vẫn đi làm để góp thêm thu nhập. Không phụ thuộc chồng về tài chính nhưng tôi thích dựa vào anh về mặt tinh thần. Người đàn ông ấy có bờ vai vững chắc để tôi thấy bình yên khi ở bên. Chồng tôi đam mê công việc. Anh ấy dành thời gian cho công việc mà đôi khi quên cả vợ con lẫn sức khỏe của bản thân. Tuy vậy, anh vẫn biết tranh thủ để chia sẻ với tôi việc nhà, chăm sóc con. Tôi hạnh phúc khi có một bạn đời như thế.

- Cơ duyên nào anh chị đến với nhau?

- Chúng tôi yêu nhau vào năm 2016, sau khoảng một năm quen biết. Từ một lần làm việc chung, chúng tôi kết bạn trên facebook và thi thoảng trò chuyện vui vẻ. Một lần, tôi nói đang cần học thêm tiếng Anh rồi được anh ấy ngỏ lời dạy kèm. Nhưng nói thật, thầy giáo chưa dạy được chữ nào đã tỏ tình luôn với học trò rồi (cười).

Sau một thời gian hò hẹn, anh ấy cầu hôn tôi. Chuyện cầu hôn cũng không được lãng mạn như các cặp tình nhân. Anh chỉ đơn giản là ngỏ lời hai đứa về ở chung với nhau. Lúc đầu, tôi cũng bối rối nhưng nghĩ kỹ thì thấy tình cảm cũng đã đủ lớn. Tôi cần một vòng tay để che chở nên nhận lời anh. Hai gia đình rất ủng hộ đám cưới của chúng tôi.

- Chị nghĩ gì về yếu tố tài chính khi quyết định gắn bó cuộc đời với một người?

- Với tôi, trong tình yêu không nên đặt nặng vấn đề vật chất, tài chính. Tôi không coi trọng việc sẽ yêu được đại gia để sau này có chỗ dựa. Tôi chỉ cần tìm được một người yêu mình thật lòng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho mình và mình cũng yêu họ. Chồng tôi là một nhiếp ảnh gia. Anh ấy không phải là đại gia nhưng có vòng tay vững chắc, đáng tin tưởng. Nếu chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng làm việc chăm chỉ, trước sau gì cũng thành đại gia thôi (cười).

* Nguyễn Hợp tại nhà chung Vietnam's Next Top Model

Nguyễn Hợp sinh năm 1992. Cô được biết đến khi vào Top 4 chương trình Vietnam's Next Top Model 2015. Sau đó, cô tham gia Vietnam's Next Top Model All Stars 2017. Chân dài gây chú ý trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu với tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ, có phần hơi cứng đầu.