'Người vợ ba' phát hành ở Mỹ trong tháng 5

Phim Việt về kiếp vợ lẽ sẽ ra mắt từ ngày 15/5 ở khoảng 30 cụm rạp tại Mỹ.

Đơn vị hợp tác phát hành tác phẩm ở Mỹ là Film Movement - công ty từng đưa nhiều phim độc lập như Rafiki, The Sower, Styx đến nước này. Người vợ ba có tựa tiếng Anh The Third Wife, được dán nhãn R (18+). Đạo diễn Phương Anh dự kiến đến Mỹ dịp khởi chiếu tác phẩm.

Ở Việt Nam, phim ra mắt cùng ngày 17/5. Ngoài ra, tác phẩm dự kiến phát hành ở 27 thị trường, trong đó có Nhật, Anh, Hàn Quốc, Australia, Tây Ban Nha.

Trailer mới của Người vợ ba

Người vợ ba có kinh phí 28 tỷ, là phim đầu tay của Nguyễn Phương Anh (tên tiếng Anh: Ash Mayfair). Cô du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Đạo diễn Kịch nghệ ở Viện Hàn lâm Hoàng gia về Kịch nghệ London (Anh), thạc sĩ ngành Sản xuất phim ở đại học New York (Mỹ). Kịch bản được dựa một phần trên câu chuyện có thật của gia đình cô.

Từ trái sang: Như Quỳnh, Maya và Trần Nữ Yên Khê trong phim.

Câu chuyện xoay quanh Mây (Trà My đóng) - cô gái trẻ về làm vợ ba của một người đàn ông trung niên (Lê Vũ Long). Cô học lễ giáo và tìm hiểu các vấn đề tình dục từ người vợ cả tên Hà (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai - Xuân (Maya). Mây muốn sinh con trai để có địa vị cao hơn trong gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi cô rung động với Xuân. Ngoài ra, phim quy tụ diễn viên Thanh Mỹ, Cát Vi, Như Quỳnh.

Tác phẩm gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim hai năm qua, từng thắng giải NETPAC ở LHP Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) và "Phim xuất sắc" trong hạng mục tác phẩm quốc tế ở LHP Kolkata International (Ấn Độ). Phim nhận 91% đánh giá tích cực trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes.

Từ đầu năm đến nay, một số tác phẩm Việt Nam được phát hành ở nước ngoài như Hai Phượng, Lật mặt: Nhà có khách, Người vợ ba. Trong đó, phim có Ngô Thanh Vân đóng chính thu gần 600.000 USD (trên 13 tỷ đồng) ở Mỹ.

Ân Nguyễn