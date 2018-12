Người thân đưa tiễn nam diễn viên 'Tối nay ăn gì'

Vợ tài tử 'Tối nay ăn gì' dằn vặt vì cái chết của chồng / Bạn bè viếng nam diễn viên 'Tối nay ăn gì'

Tang lễ Kim Sung Min được tổ chức tại bệnh viện St Mary, nơi điều trị cho diễn viên sau khi anh treo cổ tự tử rạng sáng 24/6. Gia đình cùng bạn bè tiễn đưa anh về nơi an nghỉ.

Gia đình, bạn bè tiễn đưa Kim Sung Min.

Kim Sung Min được xác định chết não vào ngày 26/6. Gia đình đồng ý hiến tạng của anh. Theo Newsen, sẽ có 5 bệnh nhân được cứu chữa nhờ sự hiến tặng của nam diễn viên.

Lee Han Na, vợ của Kim Sung Min, luôn tự trách mình sau sự ra đi của chồng. Trả lời phỏng vấn K Star, cô nói hôm đó chồng uống say, không kiểm soát được bản thân. "Tất cả là lỗi của tôi, hôm đó anh ấy uống say về nhà, đáng lẽ tôi nên dịu dàng an ủi anh ấy", Lee Han Na nói. Đôi vợ chồng kết hôn năm 2013.

Vợ chồng nam diễn viên Kim Sung Min.

Kim Sung Min sinh năm 1973, được nhiều khán giả biết đến qua Nàng tiên cá, Tối nay ăn gì, Cô hàng xóm... Sự nghiệp của nam diễn viên đi xuống khi anh hai lần bị bắt vì tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện.

