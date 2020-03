Người thân của Choi Jin Sil tranh chấp tài sản

Mẹ Choi Jin Sil tố cáo căn nhà thuộc quyền sở hữu của hai con cố diễn viên bị ông bà nội chiếm giữ.

Chosun ngày 5/3 cho hay bà Jung Ok Suk, mẹ nữ diễn viên, đang đòi lại bất động sản trị giá 2,2 tỷ won (khoảng 43 tỷ đồng) ở tỉnh Gyeonggi, từ thông gia cũ. Bà muốn bán nhà để trang trải cuộc sống cho các cháu. Nhà gồm ba tầng, trong đó tầng một cho thuê, tầng hai để trống còn tầng ba là chỗ ở của cha mẹ Jo Sung Min (1973-2013) - chồng cũ Choi Jin Sil (1968-2008).

Trước đây, căn nhà đứng tên Jo Sung Min, sau khi anh qua đời, nhà thuộc quyền sở hữu của các con anh và Choi Jin Sil, là Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee. Người giám hộ hai anh em là bà Jung Ok Suk. Những năm qua, chi phí quản lý, sửa chữa nhà đều do bà Jung Ok Suk chi trả. Tuy nhiên tiền thuê nhà bị cha mẹ của Jo Sung Min giữ.

Bà Jung Ok Suk và con cả của Choi Jin Sil. Ảnh: TV Report.

Năm 2019, bà Jung Ok Suk từng kiện thông gia cũ ra tòa. Tòa xác định cha mẹ Jo Sung Min chiếm giữ trái phép căn nhà, yêu cầu ông bà trả lại căn nhà cho bà Jung, đền bù cho bà 250 triệu won. Tuy nhiên, ông bà chưa chấp hành quyết định của tòa án.

Hai con của Choi Jin Sil. Ảnh: TV Report.

Choi Jin Sil và Jo Sung Min kết hôn năm 2000, ly dị năm 2004. Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee ở với bà ngoại từ khi mẹ mất. Choi Jin Sil tự tử ngày 2/10/2008, sau thời gian dài bị trầm cảm. Jo Sung Min tìm đến cái chết sau đó 5 năm. Em trai Choi Jin Sil cũng tự tử, để lại trách nhiệm nuôi dưỡng các cháu cho mẹ. Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee trải qua quãng thời gian khó khăn vì lần lượt mất đi người thân.

Joon Hee từng viết trên trang cá nhân: "Đúng như mẹ nói, cuộc sống thật khó khăn. Những người con tin tưởng đều rời xa con, con muốn làm điều mình muốn nhưng thật khó... Mẹ ơi, gần đây cuộc sống của con rất khổ sở". Joon He năm nay 17 tuổi, đã có bạn trai. Mẹ cô là diễn viên sáng giá Hàn Quốc thập niên 1990, từng đóng Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Yêu lần cuối, Bức thư...

Như Anh (theo Chosun)