Người sáng tác nhạc phim 'Lion King 3' qua đời

Johnny Clegg, tác giả ca khúc "Digga Tunnah", chết ở tuổi 66 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tụy.

Theo CNN, đại diện của Johnny cho biết nhạc sĩ qua đời hôm 16/7 tại nhà riêng ở thành phố Johannesburg, Nam Phi. Ông Nathi Mthethwa - Bộ trưởng Văn hóa Nghệ thuật Nam Phi - nói: "Một người khổng lồ của làng nhạc ra đi. Trái tim tôi đau nhói khi nhớ lại khoảnh khắc Johnny hát ca khúc Asimbonanga trong lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela năm 2013".

Nhạc sĩ Johnny Clegg. Ảnh: Pitchfork.

Năm 2015, Johnny bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Nhạc sĩ quyết định không ở nhà điều trị bệnh và tiếp tục lưu diễn quanh thế giới.

Johnny để lại dấu ấn rực rỡ trong làng âm nhạc Nam Phi. Nhạc sĩ được mệnh danh "The White Zulu" (Người Zulu da trắng), góp công lớn trong việc xóa bỏ chế độ Apartheid. Ông dùng các sáng tác của mình lên án các chính sách phân biệt chủng tộc, kêu gọi thả tự do cố Tổng thống Nelson Mandela khi ông bị bắt giam.

Johnny Clegg sinh năm 1953 tại Anh. Năm sáu tuổi, ông cùng mẹ chuyển tới Nam Phi sống. Tại đây, ông bắt đầu học tiếng Zulu và trở thành ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Johnny cũng được coi là một trong những nghệ sĩ mang âm nhạc Nam Phi ra thế giới. Năm 1983, ca khúc Scatterlings of Africa của ông xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc UK và được chọn vào bộ phim thắng giải Oscar Rain Man. Năm 2004, Johnny hợp tác cùng nhạc sĩ Lebo M sáng tác ca khúc Diggah Tunnah cho bộ phim The Lion King 3 (phiên bản năm 2004). Nhạc sĩ cũng có nhiều ca khúc được Disney chọn làm nhạc phim cho các tác phẩm George of the Jungle, Whispers: An Elephant's Tale.

