Người mẫu Australia bị tù treo vì đánh tiếp viên hàng không

Adau Mornyang bị tòa tuyên ba năm tù treo và 100 giờ lao động công ích vì cản trở và tấn công mức độ nhẹ phi hành đoàn.

Theo AP, ngày 15/7, Adau cùng luật sư có mặt tại tòa án Los Angeles (Mỹ) nghe phán quyết về việc gây rối và đánh các nhân viên trên máy bay từ Australia đến Mỹ hồi tháng 1. Người mẫu gây mất trật tự, có những lời phân biệt chủng tộc với phi hành đoàn và tát một tiếp viên hàng không. Adau cũng tấn công nhân viên an ninh trên máy bay nhưng được miễn tội vì mức độ hành vi không nghiêm trọng và thái độ thành khẩn.

Adau Mornyang, siêu mẫu gốc Sudan từng lọt vào top 8 Miss Australia 2017. Ảnh: Chadwick Models.

Tại tòa, Adau khóc và cho biết rất hối hận vì những hành động của mình. Sau sự việc, cô đã dành thời gian điều trị chứng lo âu và trầm cảm tại một trung tâm y tế. Người mẫu cho biết hồi nhỏ từng gặp nhiều nỗi đau khiến cô mắc bệnh tâm lý và thường có hành động thiếu kiểm soát. "Biến cố này khiến tôi nhận ra cần có những biện pháp điều trị đúng đắn cho sức khỏe tinh thần của mình", Adau nói trước tòa.

Adau Mornyang trình diễn catwalk Adau Mornyang catwalk. Nguồn: Heartcouture.

Ngày 21/1, Adau có mặt trên chuyến bay xuất phát từ thành phố Melbourne (Australia) đi Los Angeles (Mỹ). Người mẫu uống rượu say và nói nhiều lời phân biệt chủng tộc. Các nhân viên máy bay tiếp cận và cố khiến Adau bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cô chống trả và tát một tiếp viên hàng không. Các nhân viên an ninh ngụy trang trên máy bay đã xuất hiện và can thiệp.

Adau Mornyang sinh năm 1994 tại Sudan và di cư đến Australia khi cô 10 tuổi. Năm 19 tuổi, Adau bắt đầu theo nghề người mẫu và trở thành đại diện thương hiệu của một số nhãn hàng làm đẹp quốc tế. Năm 2017, Adau tranh tài tại Miss World Australia và lọt vào top 8 cuộc thi. Người đẹp hiện là một trong những siêu mẫu tại Australia, xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang quốc tế.

Đạt Phan (theo AP)