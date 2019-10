Điểm nhấn của bộ sưu tập lần này nằm ở việc sử dụng chất liệu co giãn. Hà Duy mong muốn dù với thân hình, vóc dáng nào, người mặc vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu với trang phục anh thiết kế. Ở phần ready to wear, bữa tiệc của vải kaki thun hiện ra với nhiều lựa chọn: jumpsuit, váy liền thân chữ A, đầm suông, váy bodycon xẻ ngực, váy dáng sơ mi... Hà Duy khai thác triệt để các kỹ thuật như may dập ly, cắt cầu vai liền khối, tạo phom 3D. Một số mẫu thiết kế đi theo xu hướng bất đối xứng đang được ưa chuộng trong 5 năm qua trên các sàn diễn thời trang quốc tế.