Người đẹp chuyển giới bị loại khỏi The Voice

Hoàng My thua khi song ca với thí sinh Layla bài "Ngày nắng".

Trong tập một vòng Đối đầu (phát sóng tối 12/5), Hoàng My thể hiện khả năng hát các nốt trầm tốt qua ca khúc của nhạc sĩ Bảo Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Thanh Hà nhận xét cô còn lúng túng khi trình diễn. Layla được Tuấn Hưng khen có kỹ thuật tốt, hát bốc lửa. Tuy nhiên, anh và Tuấn Ngọc mong Layla bùng cháy hơn để tiết mục lôi cuốn. Kết quả, Tuấn Ngọc giữ lại Layla và loại Hoàng My. Anh nhận xét cô tiến bộ hơn so với vòng giấu mặt nhưng cần rèn luyện thêm.

Mỹ nhân chuyển giới bị loại khỏi The Voice

Hoàng My sinh năm 1992, cô từng tham gia chương trình tìm kiếm đại diện tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - The Tiffany Vietnam. Ở cuộc thi, Hoàng My gây chú ý với tài lẻ hát opera. Trong vòng giấu mặt The Voice, Hoàng My được cả bốn huấn luyện viên chọn với tiết mục Sway.

Thí sinh Hoàng My (trái) và Layla.

Cặp thí sinh còn lại trong đội Tuấn Ngọc - Minh Nguyệt và Thảo Vân - hát bài Xa của Phương Uyên. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Thanh Hà khen Minh Nguyệt hát có chiều sâu, già dặn nhưng thích sự tươi mới của Thảo Vân. Có chung ý kiến với hai đồng nghiệp, Tuấn Ngọc loại Minh Nguyệt.

Nguyễn Hoài Vũ - Bùi Tuấn Anh là cặp đấu đầu tiên của đội Thanh Hà. Hai thí sinh thể hiện liên khúc Sắc màu - Holiday. Thanh Hà nhận xét hai thí sinh biết tiếp thu ý kiến của huấn luyện viên để phát huy thế mạnh trong tiết mục. Chị chọn Bùi Tuấn Anh đi tiếp và mời Hoài Vũ ngồi "chiếc ghế chờ". Đây là luật chơi mới của chương trình. Mỗi đội có một ghế chờ, huấn luyện viên sẽ cân nhắc để những thí sinh không được đi tiếp nhưng có tiềm năng ngồi tạm. Nếu họ ở trên ghế chờ đến hết vòng Đối đầu, họ sẽ tiến vào vòng sau. Ngược lại, khi huấn luyện viên mời người tiềm năng hơn ngồi ghế chờ, thí sinh giữ ghế trước đó bị loại.

Cặp đấu thứ hai của đội Thanh Hà - Bích Trâm và nhóm Dominix (tên cũ ở vòng giấu mặt là Lovely Boys) - hát liên khúc Sợ yêu - Yêu như ngày yêu cuối. Thanh Hà chọn Dominix đi tiếp, loại Bích Trâm. Bích Trâm được huấn luyện viên Tuấn Hưng, Tuấn Ngọc cứu và Thanh Hà mời ngồi vào ghế chờ. Thí sinh không vào đội Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng mà mạo hiểm ở lại đội Thanh Hà, chờ cơ hội đi tiếp.

Cặp đấu duy nhất từ đội Tuấn Hưng - Hoàng Huy và Hoàng Bách - hát mash-up Buông, Đừng nói tôi điên. Nhận xét Hoàng Bách có sự tiến bộ vượt bậc, Tuấn Hưng chọn thí sinh này đi tiếp.

Hà Thu