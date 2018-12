Ngọc Trinh sánh vai cùng Vũ Khắc Tiệp dự sự kiện thời trang

Sự độc đáo là yếu tố mà thương hiệu theo đuổi, bên cạnh đó, Dsquared2 còn đề cao tính văn minh và nghiêm túc khi không ngừng sáng tạo trong từng thiết kế. Sự kết giữa chất Canada phóng khoáng và yếu tố tinh tế, chi tiết trong từng kỹ thuật may của Italy góp phần tạo nền tảng thành công cho Dsquared2.

Hiện, Dean và Dan vẫn tự tạy thiết kế và dành phần lớn thời gian tại London nhưng lại sản xuất các bộ sưu tập ở Italy với slogan: "Sinh ra ở Canada, sống ở London, sáng tạo ở Italy" (Born in Canada, living in Lodon, made in Italy). Dsquared2 là thương hiệu được nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới như Lenny Kravitz, Justin Timberlake, Ricky Martin, Nelly Furtado, Simon Webbe... yêu thích

Tháng 9/2016, Dsquared2 có mặt tại Việt Nam khi ký kết hợp tác cùng Công ty cổ phần Maison Retail Managerment International. Sự kiện này thổi một làn gió mới cho làng mốt Việt với mảng màu sắc mới lạ, độc đáo.