Thứ hai, 12/8/2019, 11:46 (GMT+7)

Ngoại truyện 'Fast & Furious' giữ ngôi đầu phòng vé

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" vượt phim kinh dị mới "Scary Stories to Tell in the Dark" để đứng đầu phòng vé Mỹ cuối tuần qua.

Dịp cuối tuần, phim thu 25,4 triệu USD, giảm 57,7% so với tuần trước nhưng vẫn đủ để xếp trên các đối thủ. Ở Mỹ, phim hiện thu 108 triệu USD sau 10 ngày chiếu, thấp hơn so với Fast & Furious 8 cùng kỳ (163 triệu USD). Forbes nhận định thành tích này có thể tác động đến kế hoạch của hãng Universal - muốn dùng Hobbs & Shaw (có The Rock, Jason Statham đóng chính) để mở đầu một nhánh riêng của loạt Fast & Furious. Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Trailer phim. Trên toàn cầu, Hobbs & Shaw hiện thu 332 triệu USD nhưng chưa ra mắt ở Hàn Quốc (ngày 14/8) và Trung Quốc (ngày 23/8) - hai thị trường lớn ở châu Á. Báo Âu Mỹ đánh giá độ ăn khách ở Trung Quốc sẽ giữ vai trò quyết định cho thành bại phòng vé của tác phẩm. Tuy nhiên, Forbes đoán phim khó vượt doanh thu của phần bảy và tám Fast & Furious (lần lượt thu hơn 1,5 tỷ USD và 1,2 tỷ USD). Phim kinh dị Scary Stories to Tell in the Dark được giới phê bình chấm tích cực và thu nhiều hơn dự đoán của các chuyên gia phòng vé (theo Box Office Mojo). Tác phẩm đứng nhì ở Mỹ với 20,8 triệu USD, bám theo sát nút là The Lion King (20 triệu USD). Bom tấn về vua sư tử của Disney vẫn trụ rạp tốt dù không được khen ngợi như hoạt hình tiền thân năm 1994. Trên toàn cầu, phim hiện thu 1,33 tỷ USD, đứng thứ hai từ đầu năm, sau Avengers: Endgame. Cuối hè, phòng vé Mỹ có nhiều phim kinh dị và hài thay cho các bom tấn cháy nổ. Angry Birds 2 - hoạt hình về các chú chim nhiều màu sắc - sẽ ra mắt tuần này, tiếp theo là phim kinh dị 47 Meters Down: Uncaged với đề tài cá mập. * Xem thêm: Ngoại truyện 'Fast & Furious' thu hơn trăm tỷ ở Việt Nam Ân Nguyễn