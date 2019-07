Ngô Thanh Vân bị móc ví tiền, điện thoại ở châu Âu

Diễn viên cho biết cô bị kẻ gian lấy mất đồ trong tích tắc giữa đám đông trên phố London (Anh).

Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP châu Á New York / Ngô Thanh Vân tập cưỡi ngựa, diễn xuất để đóng cùng Charlize Theron

Trên trang cá nhân ngày 21/7, Ngô Thanh Vân viết: "Hôm qua mình đi vô chỗ đông người. Có mấy người trùm đầu chen lấn, đụng chạm, rồi cái bóp đựng tiền (trong đó có tiền mặt và hai thẻ tín dụng) và điện thoại của mình biến mất trong tích tắc. Xoay lại thấy nhiều người trùm đầu quá, không biết ai với ai". Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như MC Kỳ Duyên, Xuân Lan... lo lắng diễn viên gặp khó khăn khi không có tiền xoay xở nơi đất khách.

Ngô Thanh Vân đang ở London, Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngô Thanh Vân cho biết kẻ gian hành động rất nhanh gọn khiến cô không kịp trở tay. Cô mong những khán giả Việt Nam du lịch ở đây cẩn thận với tư trang, nhất là luôn để túi đeo hông ở phía trước. Trước đây, nhiều sao Việt như MC Kỳ Duyên, "bầu" Vũ Khắc Tiệp cũng chia sẻ việc bị móc túi khi du lịch, công tác ở châu Âu.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Cô Ba Sài Gòn. Năm nay, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ, là tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời.

Cuối tháng 6, thông tin Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood (Mỹ) cùng Charlize Theron được nhiều khán giả chú ý. Trước tác phẩm này, Ngô Thanh Vân từng đóng Ngọa hổ tàng long 2 (2016) và Bright (2017) cũng phát hành trên hệ thống Netflix. Năm 2017, cô thủ vai phụ trong bom tấn Star Wars: The Last Jedi. Trong tháng sáu, đả nữ làm giám khảo ở LHP châu Á New York (Mỹ).

An An