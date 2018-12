Nghệ thuật sơn mài, thêu tay hòa quyện trong sản phẩm thời trang, mỹ nghệ

Ra đời từ năm 2009 nhưng Tân Mỹ Design có bề dày lịch sử hơn 50 năm với sự đóng góp của ba thế hệ phụ nữ Hà Nội. Khởi nguồn từ cửa hàng thêu tay truyền thống nổi tiếng về chất lượng tinh xảo, đến nay, Tân Mỹ Design được New York Times nhắc đến là một trong những địa điểm không nên bỏ qua khi đến Hà Nội. Với không gian đẹp mắt rộng 1.000m2 ở phố cổ, Tân Mỹ Design thu hút du khách với các sản phẩm thời trang và mỹ nghệ làm bằng tay từ nguyên liệu tự nhiên của các nhà thiết kế trong và ngoài nước như: Minh Hạnh, Hà Trương, Đinh Công Đạt, Bianco Levrin, Lolo Zazar, Ipa Nima, My Way Deco, Pascal Dang, Chula, Rehahn Photography... Khách hàng tới đây còn có thể thưởng thức cafe, đồ ăn nhẹ trong tiếng piano và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mang thương hiệu "Made in Vietnam".