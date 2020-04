Nghệ sĩ Việt kêu gọi không dùng đồ nhựa

Châu Bùi, Quang Đại, Quỳnh Anh Shyn... tham gia chiến dịch "No, thanks!", kêu gọi giới trẻ không dùng đồ nhựa.

Nghệ sĩ Việt lan tỏa thông điệp nói không với nhựa

Ca khúc do Bùi Công Nam sáng tác với hy vọng nhiều bạn trẻ cùng thay đổi lối sống, góp phần bảo vệ môi trường. Kimmese cho biết cô thích giai điệu vui tươi, lời dễ thuộc, tiếp thêm năng lượng tích cực cho mọi người. "Phần đông mọi người có thói quen dùng đồ nhựa, hộp xốp vì tiện lợi và rẻ. Nhưng việc tiêu hủy rác nhựa sẽ thải ra một lượng CO2 khổng lồ. Thay vì sử dụng cốc, ly nhựa dùng một lần, tôi nghĩ chúng ta nên mang theo bình nước có nắp đậy, vừa sạch đẹp vừa an toàn với môi trường", cô nói. Bài hát được Youtuber - Hana’s Lexis - chuyển ngữ sang tiếng Anh.

Dàn nghệ sĩ tham gia quay MV "No, thanks!" (Bùi Công Nam). Video: Change VN.

Hoạt động giảm thói quen sử dụng đồ nhựa được nhiều nghệ sĩ Việt hưởng ứng như: Hoa hậu H'Hen Niê, Khánh Vân, ca sĩ Trọng Hiếu, Jun Phạm, Osad, diễn viên: Huỳnh Lập, Duy Khánh, Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn, Lãnh Thanh...

Chiến dịch "No, Thanks!" do Change - đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - phát động. Tổ chức phi chính phủ này có vai trò xây dựng, huy động các nguồn lực nhằm nâng cao nhận thức, phát triển năng lực cộng đồng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bùi Công Nam sinh năm 1994. Anh được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi Sing my song 2017 với các ca khúc Chí Phèo, Nghe này ai ơi. Anh từng ra đĩa đơn Tỏ tình.

Tâm Giao