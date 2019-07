Nghệ sĩ lồng tiếng chuột Minnie qua đời

Bà Russi Taylor mất ở tuổi 75 tại nhà riêng (California, Mỹ), sau hơn 30 năm gắn bó với Disney.

Trên People, đại diện Disney cho biết bà Taylor mất ngày 26/7. Bob Iger (chủ tịch Walt Disney Company) viết: "Chuột Minnie đã mất đi giọng nói khi bà Russi Taylor qua đời. Trong hơn 30 năm, Minnie và Russi làm việc cùng nhau để mang đến niềm vui cho hàng triệu người khắp thế giới. Sự kết hợp khiến Minnie thành biểu tượng toàn cầu, còn Russi là huyền thoại của Disney, được nhiều fan yêu mến".

Russi Taylor và mô hình chuột Minnie. Ảnh: Walt Disney Studios.

Russi sinh năm 1944, lồng tiếng nhân vật Minnie (bạn gái chuột Mickey) từ năm 1986, sau khi vượt hơn 200 ứng viên. Bà tham gia hàng trăm dự án của Disney, từ chương trình truyền hình, hoạt hình ngắn, phim rạp đến các video phát công cộng. Một số series nổi bật khác của bà là DuckTales, Scooby-Doo and the Ghoul School và The Simpsons. Russi từng nhận ba đề cử Emmy ở các hạng mục lồng tiếng.

Cảnh phim Mickey Mouse Clubhouse (2006) Cảnh phim "Mickey Mouse Clubhouse" (2006 - 2016).

Russi hâm mộ nhà sản xuất Walt Disney từ nhỏ. Trên People, bà chia sẻ: "Lúc còn bé, tôi đi cùng mẹ và anh đến Disneyland. Khi trời đã khuya, chúng tôi thấy Walt ngồi trên băng ghế nên đến chào và trò chuyện. Ông hỏi tôi rằng sau này muốn làm gì. Tôi nói muốn làm việc cho ông".

Chuột Minnie là nhân vật biểu tượng của hoạt hình thế giới, được Walt Disney và Ub Iwerks tạo ra từ năm 1928. Bảy nghệ sĩ từng lồng tiếng Minnie, trong đó Walt Disney là người đầu tiên còn Russi đảm nhận trong thời gian lâu nhất.

Khi vào hãng Disney, Russi gặp Wayne Allwine - người lồng tiếng chuột Mickey. Họ kết hôn vào năm 1991. Wayne mất năm 2009.

Ân Nguyễn