Nghệ sĩ guitar Yuki Matsui trở lại Việt Nam

Yuki Matsui - guitarist Nhật nổi tiếng châu Á - tổ chức hai đêm nhạc ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 10.

Đây là lần thứ hai Yuki đến Việt Nam, sau tour diễn năm 2018. Anh dự kiến biểu diễn một số nhạc phẩm tự sáng tác như Night street, Overtake, Rider, Flying to the future, You and me... và cover các bản hit như Cha-la-head-cha-la (nhạc phim Dragon Ball - Bảy viên ngọc rồng), My first kiss (nhạc phim Kiteretsu và cuốn từ điển kỳ bí)... Show được tổ chức vào tối 5/10 tại TP HCM và 6/10 tại Hà Nội.

Nghệ sĩ guitar Yuki Matsui.

Nghệ sĩ chia sẻ háo hức khi trở lại Việt Nam sau một năm. "Năm ngoái, tôi có trải nghiệm đáng nhớ khi phát hiện nhiều bạn trẻ Việt theo dõi kênh của tôi trên Youtube để học đàn, đồng thời được làm quen với nhiều nhạc công guitar tại đây", anh nói.

Yuki Matsui mời nghệ sĩ guitar Jiazhuo Liu - 14 tuổi, đến từ Trung Quốc - chơi mở màn. Jiazhuo Liu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2017 với kỹ năng chơi finger-style (kỹ thuật đàn nâng cao: gảy các dây đàn trực tiếp bằng ngón, móng tay...). Hai nghệ sĩ Việt - Danh Tú và Duy Phong - tham gia hai đêm nhạc ở TP HCM và Hà Nội.

Yuki Matsui đàn nhạc phim 'You're the apple of my eye" (2015). Video: Youtube. Yuki Matsui chơi nhạc phim 'You're the apple of my eye' (2015). Video: Youtube.

Yuki Matsui sinh ra tại Yokohama, Nhật Bản. Anh nổi tiếng với phong cách đàn theo hình thức finger-style. Thuở nhỏ, sau khi chấn thương vì chơi bóng rổ, anh bắt đầu chú ý đến guitar qua ngón đàn của nghệ sĩ kỳ cựu Kotaro Oshio. Anh bắt đầu đăng các video chơi guitar lên Youtube và trở thành hiện tượng.

Năm 2010, anh tổ chức liveshow đầu tiên ở Shibuya, Tokyo. Anh đã phát hành các album Friend, For you... Kênh Youtube của nghệ sĩ hiện có hơn 142 nghìn người đăng ký theo dõi, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Tam Kỳ