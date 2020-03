Nghệ sĩ giả trang Mỹ tìm kế sinh nhai giữa Covid-19

Nữ hoàng giả trang (drag queen) T Rex ngồi trong căn hộ ở Chicago (Mỹ) một buổi chiều thứ hai, tìm mọi cách để lấp đầy thời gian rỗi.

"Tôi thử vài việc có ích, như dọn dẹp nhà cửa. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, khi mà chỉ muốn ngủ quách cho xong", cô nói qua điện thoại.

Thông thường, Rex sẽ dành thời gian này để chuẩn bị cho các show, liên hệ địa điểm cho những buổi diễn tới, phối trang phục hay lên lịch trình hàng loạt buổi diễn mỗi tuần. Nhưng tuần này cô không thể. Khi Covid-19 lan rộng khắp nước Mỹ, Chicago phản ứng nhanh chóng và dứt khoát, với tất cả nhà hàng, quán bar đóng cửa trong vòng vài giờ, hôm 16/3.

"Lúc đầu, khi tôi lên mạng, có lệnh hạn chế người trong các quán bar. Vậy mà chỉ bốn tiếng sau, đã có lệnh cấm hoàn toàn hoạt động. Thành phố như bị đàn châu chấu càn quét qua", Rex nói.

Rex là một trong hàng nghìn nghệ sĩ giả trang trên thế giới đột nhiên đối mặt thực tế khắc nghiệt của Covid-19. Tất cả quán bar, nhà hàng buộc phải dừng hoạt động, chính phủ hạn chế nghiêm ngặt việc tụ tập đông người, những nghệ sĩ gắn chặt với cuộc sống về đêm để có nguồn thu nhập chính giờ đây mất việc, khiến họ bất an, lo lắng.

Với nghệ sĩ giả trang tới từ Brooklyn - Theydy Bedbug, biểu diễn trong quán bar là một phần thu nhập. Phần còn lại tới từ việc chăm sóc trẻ em và giám đốc kỹ thuật cho tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận - nhưng công việc này đã bị ngừng tuần trước. "Bởi lương được trả theo giờ nên nếu không đi làm, tôi không có tiền. Điều này thật đáng lo. Tuy nhiên tôi vẫn còn đồ dự trữ, có khả năng chi trả thêm một tháng thuê nhà. Đối với những người yếu thế hoặc bị cách ly, điều này đồng nghĩa họ không còn gì để ăn", Theydy Bedbug nói.

Biqtch Puddin’ xuất hiện trong chương trình "Boulet Brothers Dragula World" năm 2018. Ảnh: Billboard.



Biqtch Puddin' - quán quân chương trình thực tế The Boulet Brothers' Dragula mùa hai - cũng thấy áp lực. Mặc dù có nhiều người hâm mộ, ngôi sao giả trang Los Angele không khỏi lo lắng: "Thật đau lòng khi dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề tới nền công nghiệp, tôi và bạn bè...". Với Puddin', cuộc sống, các hoạt động về đêm là thời gian an toàn, sẻ chia: "Trong cộng đồng LGBT, quán bar được coi là nhà thờ an ủi tâm hồn, nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi không biết dịch bệnh ảnh hưởng tới khi nào. Biết đâu thời gian cách ly có thể kéo dài tới một tháng thay vì hai tuần".

Những nữ hoàng giả trang tên tuổi có thể trông chờ một phần vào việc bán sản phẩm âm nhạc, trang điểm của mình. Trong khi đó, làm thế nào các nghệ sĩ nhỏ có thể duy trì thu nhập trong thời gian ở nhà?

Giải pháp của T Rex là kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ. Cô là nghệ sĩ nổi tiếng ở Chicago, từng tham gia chương trình RuPaul's Drag Race (Roscoe's Tavern), thân thiết với nhiều người nổi tiếng. Rex đăng tài khoản ví điện tử Venmo, PayPal của mình và bạn bè lên Twitter, kêu gọi người hâm mộ ủng hộ, giúp đỡ nghệ sĩ họ yêu thích bằng chuyển tiền online. "Trước đây, tôi chưa bao giờ sử dụng Venmo để nhận ủng hộ từ người hâm mộ, nhưng giờ đã khác. Ví điện tử khá hữu ích, những khoản ủng hộ 2, 3 thậm chí 10 USD từ người hâm mộ giúp chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này".

Theydy tán đồng với Rex, nhấn mạnh một khoản tiền nhỏ đối với vài người, có thể thành nguồn sống cho nhiều nghệ sĩ khi cần: "Hãy tìm những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội, giúp đỡ họ chút tiền. Đối với bạn, 5 USD không là gì nhưng có ý nghĩa lớn với người nhận".

Phát trực tuyến (livestream) - từng được nghệ sĩ trong ngành giải trí, âm nhạc áp dụng thành công - cũng được sử dụng như giải pháp tiềm năng. Theydy dự định kết hợp các nền tảng mạng xã hội Instagram, Twitch... cùng phần mềm bán vé Eventbrite, tạo thành chương trình phát trực tuyến trả phí. Nghệ sĩ Brooklyn chia sẻ: "Kế hoạch chi tiết đang được hoàn thiện, nhiều việc còn phải bàn bạc, trao đổi thêm, tuy nhiên việc này tạo động lực lớn, như mong muốn kiếm tiền. Tôi biết nhiều người làm việc tại nhà, chủ yếu hoạt động trên mạng, mong muốn hỗ trợ nghệ sĩ yêu thích. Chúng tôi tổ chức show diễn phục vụ họ".

Khi Theydy, Rex và nhiều người giả trang trong giai đoạn tìm tòi giải pháp kiếm thêm thu nhập, Puddin' chuẩn bị tổ chức buổi diễn Digital Drag đầu tiên (tạm dịch: nghệ sĩ giả trang thời kỹ thuật số) vào ngày 20/3. Chương trình tập hợp 30 nghệ sĩ phát sóng phần diễn từ nhà riêng, gồm nhiều ngôi sao RuPaul's Drag Race như Alaska Thunderfuck, Rock M. Sakura. Người xem có thể ủng hộ khoảng 10 USD để theo dõi buổi phát sóng trên ứng dụng Twitch.

Cùng bạn mình, Meg Chase - nhà sản xuất Boulet Brothers' Dragula, Deere và 8BitDylan, Puddin' hy vọng buổi diễn mang lại không gian kết nối người xem và nghệ sĩ giả trang, đồng thời cung cấp thêm thu nhập cho họ. "Bất kỳ khoản tiền nào nhận được, chúng tôi chia đều nhau. Khi nghệ sĩ biểu diễn, tài khoản Venmo, Paypal của họ cũng xuất hiện trên màn hình, người hâm mộ có thể boa tiền qua ví điện tử. Chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, nên tôi hiểu nhiều người không dư dả, nhưng ủng hộ bất cứ thứ gì cũng rất ý nghĩa ", nghệ sĩ Los Angele chia sẻ. Với những người không đủ khả năng ủng hộ, Puddin' mong muốn họ lan tỏa buổi diễn tới bạn bè xung quanh: "Hãy dành chút thời gian chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của mình, bất kể bạn có 12 hay 3.000 người theo dõi. Bất kỳ sẻ chia nào đều quan trọng với chúng tôi".

Puddin' đang kêu gọi nghệ sĩ LGBT muốn tham gia Digital Drag liên hệ qua email hoặc Instagram, hy vọng buổi diễn của mình có chỗ đứng trong những chương trình phát trực tuyến tương lai.

Drag Queen biểu diễn Nghệ sĩ giả trang biểu diễn ở Mỹ. Video: Twitter.



Theydy Bedbug coi những tuần tới là thách thức, đồng thời mở ra cơ hội nhìn lại khó khăn của những nghệ sĩ biểu diễn và người trong ngành dịch vụ: "Đại dịch và lệnh cấm mở quán bar, nhà hàng phơi bày mặt trái chủ nghĩa tư bản, các ngành dịch vụ xã hội, vấn đề chi trả tiền thuê nhà, thu nhập cá nhân, thập chí cách con người kết nối với nhau. Tôi rất sợ khi chuyện này qua đi, mọi người tự mãn vì giải quyết được vấn đề và tiếp tục dửng dưng".

Khi được hỏi dự định tương lai, T Rex thở dài, thừa nhận nghệ sĩ LGBT đang cần ủng hộ, giúp đỡ. Tuy nhiên, cô vẫn lạc quan trong tình hình hiện tại: "Chúng tôi sẽ cố gắng tích cóp từng xu nhỏ trong ngày mai và ngày kia nữa. Nhưng điều quan trọng cần làm hôm nay, là ở nhà".

Drag queen chỉ các nghệ sĩ nam cải trang thành nữ giới để biểu diễn, thường trang điểm đậm và thuộc cộng đồng LGBT. Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện năm 1870, khi các diễn viên nam giả trang nữ trên sân khấu kịch.

Bảo Thư (theo Billboard)