Nghệ sĩ đoạt giải Grammy đến Việt Nam

Ricky Kej - nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy năm 2015 - sẽ tham dự lễ hội âm nhạc quốc tế "Hò Dô" ở TP HCM ngày 15/12.

Ricky Kej sẽ góp mặt trong ngày thứ ba của lễ hội. Anh biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ gốc Việt như Nguyên Lê, Cường Vũ... Các nghệ sĩ sẽ có tiết mục chung để tạo điểm nhấn cho chương trình.

Ricky Kej trình diễn 'Gandhi Tribute' MV 'Gandhi Tribute' - Ricky Kej thu âm cùng nghệ sĩ sáo Wouter Kellerman. Video: Youtube.

Ricky Kej sinh năm 1981, đến từ Ấn Độ. Anh đoạt giải Grammy năm 2015 với hạng mục Album New Age xuất sắc nhờ đĩa nhạc Winds of Samsara. Album này từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard của Mỹ ở dòng nhạc New Age vào tháng 8/2014. Anh đã phát hành 15 album và là soạn giả cho nhiều nhạc phim Ấn Độ.

Ban của Nguyên Lê - nhạc sĩ người Pháp gốc Việt - sẽ thể hiện album Tales of Vietnam (Những câu chuyện về Việt Nam). Đĩa nhạc mang âm hưởng world music, jazz..., được Nguyên Lê ra mắt 20 năm trước nhưng chưa từng biểu diễn live. Trần Thu Hà là giọng ca chính trong ban nhạc Nguyên Lê. Cô sẽ biểu diễn cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và tay kèn trumpet Cường Vũ - nhạc công người Mỹ gốc Việt.

Trần Thu Hà (phải) và nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc lễ hội - trao đổi về ý tưởng tiết mục. Ảnh: Hozo.

Ngày mở màn lễ hội - 13/12, nhạc trưởng Trần Nhật Minh kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Lê Thanh Tâm trình diễn những điệu lý, câu hò đậm chất Nam Bộ, kết hợp thể loại World Music. Đêm khai mạc còn có sự góp mặt của phần Vocal Tempo - nhóm acapella từng đoạt quán quân X-Factor Tây Ban Nha năm 2008.

Ngày 14/12, Vietnam All Stars - nhóm nhạc do các nghệ sĩ Việt thành lập để tham gia lễ hội - sẽ biểu diễn. Hồ Ngọc Hà, Thu Minh là hai ca sĩ của ban. Họ trình diễn cùng các nhạc công như: Hoài Sa, Dũng "Đà Lạt", Hồng Kiên, Anh Quân... Ngoài các nghệ sĩ nổi tiếng, lễ hội còn giới thiệu những nhóm nhạc indie trong và ngoài nước như Chillies (Việt Nam), Cheeze (Hàn Quốc)...

Chương trình mang thông điệp: "More music, less plastic" (tạm dịch: thêm âm nhạc, bớt rác nhựa). Lễ hội phát vé điện tử miễn phí, không in ấn để giảm thiểu rác thải. Khán giả có thể đăng ký nhận vé qua website chương trình. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM tổ chức, nằm trong khuôn khổ chiến lược đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2020.

Mai Nhật