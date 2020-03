Thứ năm, 19/3/2020, 14:47 (GMT+7)

Nghệ sĩ chơi nhạc Celine Dion từ ban công

Tây Ban NhaAlberto Gestoso cover bản hit "My Heart Will Go On" của Celine Dion trên ban công nhà anh ở Barcelona khi thành phố bị phong tỏa.

"Âm nhạc chống lại nCoV!", anh viết trên Instagram khi đăng tải video hồi cuối tuần. Nhiều người dân trong khu vực kéo ra ban công lắng nghe màn trình diễn của Alberto. Hàng xóm Alexander Lebron Torrent - một nghệ sĩ saxophone - lấy kèn ra hòa tấu, hưởng ứng phần diễn của đồng nghiệp. Alberto Gestoso cover My Heart Will Go on Alberto Gestoso cover "My Heart Will Go On". Video: Instagram. Video gây sốt trên mạng xã hội, thu hút gần 2 triệu lượt xem. Nhiều người khen ngợi Alberto dùng My Heart Will Go On truyền đi thông điệp tích cực trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến nhiều người lo lắng. "Video này thực sự khiến tôi khóc. Tôi yêu cách con người đoàn kết, tạm quên đi thực tại tiêu cực và kết nối với nhau qua âm nhạc", một người dùng Instagram bình luận dưới video. Chính phủ Tây Ban Nha ban hành lệnh phong tỏa từ hôm 14/3, cấm người dân lưu thông trên đường phố. Khoảng 46 triệu dân Tây Ban Nha phải ở nhà ngoại trừ đi làm, mua thức ăn, đến hiệu thuốc, đến bệnh viện hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Khi ra ngoài, họ phải đi một mình, ngoại trừ những người gặp khó khăn trong việc di chuyển. Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ hai tại châu Âu (sau Italy), với 14.769 ca dương tính và 638 trường hợp tử vong tính đến ngày 19/3. Đạt Phan (theo Huffpost)