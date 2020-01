Netflix chiếu 21 phim hoạt hình Nhật

Các phim hoạt hình nổi tiếng như "Spirited Away", "My Neighbor Totoro"... được chiếu trên hệ thống phát hành phim trực tuyến từ ngày 1/2.

Lần đầu tiên người hâm mộ tại châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latin có thể xem các tác phẩm nổi tiếng, của Studio Ghibli, trên Netflix. Tất cả phim được phụ đề 28 ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, đồng thời có nhiều phim được lồng tiếng với khoảng 20 tiếng bản địa.

Trailer Spirited Away Trailer phim hoạt hình "Spirited Away". Video: youtube.

Các tên phim được phát hành trên Netflix theo lịch dự kiến: tháng hai: Castle in the Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earthsea (2006), tháng ba: Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Princess Mononoke (1997), My Neighbors the Yamadas (1999), Spirited Away (2001), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010), The Tale of The Princess Kaguya (2013), Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl's Moving Castle (2004), tháng tư là Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013), When Marnie Was There (2014).

Ông Toshi Suzuki Suzuki - nhà sản xuất của Studio Ghibli, cho biết: "Chúng tôi quyết định đưa những phim của mình chiếu trên dịch vụ trực tuyến theo ý kiến và sự ủng hộ của người hâm mộ".

Studio Ghibli do đạo diễn Nhật Isao Takahata và Hayao Miyazaki thành lập từ 1985. Hãng sản xuất 22 phim dài nổi tiếng thế giới, được khán giả cùng các nhà phê bình đón nhận và đánh giá cao. Nhiều tác phẩm của Ghibli được khen ngợi về tính độc đáo, kỹ thuật hình ảnh, nghệ thuật kể chuyện đậm nét văn hóa Nhật. Phim Spirited Away của Hayao Miyazaki đoạt giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2002. Năm 2005, Miyazaki được tạp chí Time bình chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất.

Netflix là nền tảng giải trí hàng đầu thế giới, hiện sở hữu hơn 158 triệu thuê bao tại hơn 190 quốc gia với các chương trình truyền hình, phim phóng sự và phim ảnh thuộc nhiều thể loại và ngôn ngữ.

Thất Sơn