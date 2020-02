Natalie Portman mặc váy thêu tên các nữ đạo diễn

MỹNatalie Portman mặc trang phục thêu tên các nữ đạo diễn không được đề cử Oscar 2020.

Minh tinh một lần nữa lên tiếng vì phụ nữ tại lễ trao giải qua trang phục. Trên thảm đỏ Oscar lần 92 diễn ra sáng 10/2, diễn viên diện thiết kế màu đen của Dior, điểm nhấn là lớp lưới màu vàng ở thắt lưng kết hợp áo choàng. Trang phục giúp cô lọt top sao mặc đẹp do Elle, Vogue bình chọn.

Điều gây chú ý nhất đó là đường viền bên trái của áo có thêu tên các nữ đạo diễn: Greta Gerwig (Little Women), Lulu Wan (The Farewell), Lorene Scafaria (Hustlers).

Natalie Portman tôn vinh phụ nữ qua trang phục trên thảm đỏ Oscar. Ảnh: Los Angeles Times.

Portman chia sẻ về ý nghĩa của trang phục với Los Angeles Times: "Tôi muốn tôn vinh những phụ nữ chưa được ghi nhận dù đã có những tác phẩm đáng kinh ngạc trong năm nay theo cách của mình". Trước đó, trên sân khấu Quả Cầu Vàng 2018, Natalie nhìn vào danh sách đề cử "Đạo diễn xuất sắc" và nhận xét: "Tất cả đều là nam".

Chi tiết trên trang phục của Natalie. Ảnh: AFP.

Natalie Portman trên thảm đỏ Oscar 2020 Natalie Portman tạo dáng trên thảm đỏ Oscar. Video: Time.

Greta Gerwig gây tiếc nuối khi không được đề cử "Đạo diễn xuất sắc" dù Litte Woman cạnh tranh ở hai hạng mục "Phim xuất sắc" và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc", Lulu Wang cũng không được gọi tên dù The Farewell nhận nhiều khen ngợi của giới phê bình và khán giả. Lorene Scafaria và bộ phim Hustlers "trắng tay" tại Oscar năm nay.

Hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" năm nay là cuộc đua của Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Bong Joon Ho (Parasite). Trong đó, đạo diễn châu Á Bong Joon Ho chiến thắng.

Theo Los Angeles Times, trong lịch sử 92 năm của Oscar, chỉ có năm phụ nữ được đề cử "Đạo diễn xuất sắc" gồm: Lina Wertmüller (Seven Beauties, 1975), Jane Campion (The Piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2003), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2009) và Greta Gerwig (Lady Bird, 2017). Trong đó đề cử nam đạo diễn là 350. Kathryn Bigelow làm nên lịch sử khi trở thành phụ nữ đầu tiên chiến thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" nhờ bộ phim The hurt locker tại Oscar năm 2010.

Natalie Portman sinh năm 1981, người Mỹ gốc Israel. Cô từng giành giải Oscar "Nữ diễn viên xuất sắc" cho vai diễn trong phim tâm lý kinh dị Black Swan (2010) và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng 2004 cho vai một vũ nữ thoát y bí ẩn trong phim Closer.

