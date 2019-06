Năng lực các dị nhân trong hồi kết về X-Men

Giáo sư Xavier thao túng tâm trí, Magneto điều khiển từ trường, Quicksilver có siêu tốc độ, còn Jean được xem là dị nhân mạnh nhất Trái đất.

Sao 'X-Men' đời đầu sau 19 năm / Phần mới X-Men và loạt phim ra rạp tháng 6

Dark Phoenix ra mắt vào tháng 6, kể chuyện các X-Men phải đương đầu với đồng đội Jean Grey - người kết hợp với thực thể vũ trụ Phoenix để có sức mạnh tối thượng. Tác phẩm được xem như hồi kết cho các nhân vật chính thuộc Vũ trụ Điện ảnh Dị nhân của hãng Fox. Năm nay, Disney đã thâu tóm Fox và nhiều khả năng tái khởi động loạt phim về dị nhân, đưa vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Professor X (tên thật Charles Xavier, James McAvoy đóng)

Năng lực Professor X (Xavier)

Xavier là nhân vật trụ cột của series, sáng lập học viện dành cho các dị nhân. Ông là một trong những nhà ngoại cảm mạnh nhất Trái đất, có khả năng đọc và chi phối tâm trí của người khác. Sau nhiều năm rèn luyện, Xavier có thể vận dụng linh hoạt năng lực của mình, khiến người khác thấy ảo ảnh, quên ký ức hoặc làm theo lệnh ông. Với thiết bị Cerebro, nhân vật có thể mở rộng phạm vi năng lực ra toàn cầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào Xavier cũng thành công với đòn tấn công tâm trí. Trong X-Men: First Class, ông không thể thâm nhập đầu óc của Emma Frost - dị nhân có thể hóa kim cương, cũng có năng lực ngoại cảm.

Magneto (tên thật Erik Lehnsherr, Michael Fassbender đóng)

Magneto nhấc tàu ngầm trong X-Men Cảnh Magneto nâng tàu ngầm trong "X-Men: First Class".

Magneto là bạn kiêm đối thủ của Xavier trong nhiều năm. Ông cũng muốn bảo vệ các dị nhân nhưng với các biện pháp cực đoan hơn nhắm vào loài người. Với năng lực thao túng từ trường, ông có thể điều khiển kim loại, thay đổi hình dạng và di chuyển chúng theo ý mình. Trong loạt phim, nhân vật có nhiều cảnh ấn tượng như dịch chuyển Cầu Cổng Vàng (Golden Gate) ở San Francisco (Mỹ) trong X-Men: The Last Stand hay kéo chiếc tàu ngầm lên khỏi mặt nước trong X-Men: First Class. Magneto thường đeo một chiếc mũ đặc biệt, giúp ông chặn được đòn tấn công tâm trí của Xavier.

Mystique (tên thật Raven Darkhölme, Jennifer Lawrence đóng)

Mystique đấu Magneto trong X-Men Days of Future Past Mystique đối đầu Magneto trong "X-Men: Days of Future Past".

Nhân vật có khả năng biến đổi cơ thể để đóng giả người khác. Ngoài ra, cô có thể thay đổi giọng để giống người mình biến thành. Mystique cũng có kỹ năng chiến đấu siêu việt so với người thường. Trong các phần X-Men, cô dễ dàng hạ gục nhiều nhân vật phe người có súng ống, thiết bị đặc biệt. Mystique thường gắn liền với các nhiệm vụ bí mật trong tổ chức phe địch. Trong Dark Phoenix, cô đi theo Xavier và là thành viên X-Men.

Beast (tên thật Hank McCoy, Nicholas Hoult đóng)

Beast đối đầu Magneto trong X-Men- Days of Future Past Beast đánh với Magneto trong "X-Men: Days of Future Past".

Beast là dị nhân thân thiết với Xavier trong nhiều năm, trụ cột của học viện dị nhân. Anh có đầu óc thiên tài, giúp phát triển nhiều công nghệ cho nhóm, đồng thời mang cơ thể to lớn, lông lá và siêu mạnh. Tuy nhiên, Hank sáng tạo một loại huyết thanh giúp anh duy trì hình dạng người thường. Anh yêu thích nghiên cứu, chế tạo thiết bị và chỉ hóa quái vật khi cần thiết.

Jean Grey (Sophie Turner đóng)

Jean Grey đánh Apocalypse Jean đấu Apocalypse trong "X-Men: Apocalypse".

Nhân vật chính của Dark Phoenix là dị nhân cấp Omega (tối cao), được xem là một trong các thực thể mạnh nhất Trái đất, có khả năng điều khiển tâm trí và vật thể. Trong X-Men: Apocalypse, Xavier nói Jean có khả năng mạnh hơn cả mình nhưng chưa bộc lộ hết. Sau đó, cô giữ vai trò quyết định trong trận chiến với Apocalypse. Dù mạnh mẽ, Jean luôn e ngại khả năng của chính mình, sợ nó làm tổn thương người khác. Trong Dark Phoenix, Jean kết hợp với một thế lực vũ trụ hùng mạnh.

Cyclops (tên thật Scott Summers, Tye Sheridan đóng)

Các cảnh Cyclops thể hiện năng lực

Năng lực của Cyclops là bắn tia năng lượng từ mắt, có sức công phá lớn. Với chiếc kính chuyên dụng, anh có thể kiểm soát luồng tia bắn ra. Ngoài ra, nhân vật có kỹ năng chiến đấu và chiến thuật, về sau trở thành chỉ đạo đội X-Men. Trên màn ảnh, vai trò của Cyclops tương đối ít hơn trong truyện tranh Marvel - nơi anh là nhân vật chính của nhiều bộ truyện.

Storm (tên thật Ororo Munroe, Alexandra Shipp đóng)

Năng lực của Storm trong loạt X-Men

Storm là một trong các dị nhân mạnh nhất Trái đất với khả năng điều khiển thời tiết. Trên chiến trường, cô dùng nó linh hoạt để tạo bão, sét tấn công địch hoặc gieo sương mù để che khuất tầm nhìn kẻ khác. Trong X-Men: Apocalypse, nhân vật ban đầu theo phe Apocalypse. Tuy nhiên, khi thấy sự tàn bạo của hắn, cô đứng về phía các X-Men.

Quicksilver (tên thật Peter Maximoff, Evan Peters đóng)

Cảnh Quicksilver dùng sức mạnh trong X-Men: Apocalypse Quicksilver dùng siêu tốc độ trong "X-Men: Days of Future Past".

Quicksilver là con trai của Magneto, có siêu tốc độ. Trong X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016), các nhà làm phim tạo ra các cảnh ấn tượng về năng lực của Quicksilver. Do có tốc độ quá cao, Quicksilver cảm nhận mọi thứ xung quanh diễn ra chậm chạp. Anh thường hoàn tất nhiệm vụ trước khi những người xung quanh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nightcrawler (tên thật Kurt Wagner, Kodi Smit-McPhee đóng)

Năng lực Nightcrawler trong loạt X-Men

Năng lực của Nightcrawler là dịch chuyển tức thời, đồng thời có thể mang theo một khối lượng nhất định. Với khả năng này, anh thường xuyên cứu các đồng đội, đưa họ khỏi vòng nguy hiểm. Các phim điện ảnh chưa nêu rõ khoảng cách xa nhất nhân vật có thể dịch chuyển. Trong truyện tranh, con số này là khoảng 3km. Nếu dịch chuyển xa hơn thế, anh sẽ bị kiệt sức. Ngoài ra, Nightcrawler có sự dẻo dai và kỹ năng chiến đấu linh hoạt.

Selene (Kota Eberhardt đóng) và Red Lotus (Andrew Stehlin đóng)

Red Lotus (thứ hai từ trái sang) và Selene (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Fox.

Hai nhân vật mới trong tập Dark Phoenix hoạt động dưới trướng Magneto, sống ở vùng lãnh thổ dành riêng cho dị nhân. Selene có năng lực ngoại cảm, còn Red Lotus có siêu sức mạnh và dùng tóc để chiến đấu.

Ân Nguyễn