Nam giới Sài Gòn mặc váy, bịt mặt xuống phố

"The Best Street Style" diễn ra mỗi sáng từ ngày 10 đến 14/4, thuộc khuôn khổ Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2019 ở TP HCM. Cuộc thi là sân chơi dành cho các bạn trẻ đam mê thời trang đường phố. Người chơi được tự do thể hiện cá tính qua cách kết hợp trang phục, có cơ hội nhận phần thưởng gồm vé xem show ở tuần lễ thời trang kèm phần quà nhà tài trợ. Cuộc thi hướng đến thời trang văn minh, thẩm mỹ, với bốn giám khảo: Giám đốc sáng tạo của tạp chí Harper's Bazaar Karsten Đặng, stylist Trần Nhật Anh, nhiếp ảnh gia Hậu Lê và nhà báo Khang Phạm. Ban tổ chức cho biết nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thi đang lầm tưởng những thứ quái dị, khác người là sành điệu, cá tính.