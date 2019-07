Năm cuốn sách Bill Gates gợi ý cho độc giả

Nhà sáng lập Microsoft giới thiệu các ấn phẩm về lịch sử, kinh tế thế giới.

Theo Fortune, nhà đồng sáng lập Microsoft luôn mang theo nhiều sách mỗi khi du lịch. Trên trang Gatesnotes hồi cuối tháng 5, ông chia sẻ năm tác phẩm đọc được gần đây.

Bill Gates. Ảnh: Bill & Melinda Gates Foundation.

Upheaval (Tạm dịch: Biến động)

Bìa cuốn "Upheaval" của Jared Diamond. Ảnh: Townhallseattle.

Sách của nhà khoa học Mỹ Jared Diamond, xuất bản lần đầu ngày 7/5. Diamond phân tích chi tiết về một số quốc gia ông hiểu biết sâu sắc như Phần Lan, Chile, Indonesia, Nhật, Đức và Australia. Tác giả nhấn mạnh cách các quốc gia này đương đầu khủng hoảng. "Khi đọc hết sách, tôi lạc quan về khả năng của chúng ta trong việc giải quyết khó khăn", Bill Gates nói.

Nine Pints: A Journey Through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood (Tạm dịch: Chín Pints: Hành trình cùng tiền bạc, y học và những bí mật của máu)

Ảnh: The New York Times.

Sách của tác giả người Anh Rose George, xuất bản lần đầu năm 2018. Pints là đơn vị đo lường của Mỹ, 9 pints tương đương 5,13 lít máu, gần với lượng máu trong cơ thể một người trưởng thành. Máu vừa được sử dụng để cứu người, vừa có thể là con đường trung gian dẫn tới những căn bệnh như HIV/Aids.

"Tôi hâm mộ cuồng nhiệt những cuốn sách phân tích sâu về một chủ đề cụ thể, vì thế, quyển sách này thật sự khiến tôi say mê. Nó tràn ngập những thực tế vô cùng thú vị", Gates nói.

A Gentleman in Moscow (Tạm dịch: Quý ông ở Moscow)

Ảnh: Easons.

Sách của tiểu thuyết gia người Mỹ Amor Towles, nói về cơ hội trở về quá khứ của một tầng lớp quý tộc lịch lãm và tao nhã. Nhân vật chính là một bá tước bị quản thúc tại ngôi nhà của ông ở Nga. Câu chuyện của Towles phản ánh sự bí bách, khao khát tìm lối thoát của con người trong cuộc sống hiện đại.

"Hài hước, thông minh và lạc quan một cách đáng ngạc nhiên", Bill Gates nói về cuốn sách. Ông cho biết vợ chồng ông bị chinh phục bởi sự lãng mạn, chất thơ ở các chủ đề về chính trị, cách làm cha mẹ... trong sách.

Presidents of War: The Epic Story, from 1807 to Modern Times (Tạm dịch: Những lãnh tụ trong chiến tranh: Thiên anh hùng ca, từ năm 1807 tới hiện đại)

Ảnh: History Net.

Tác giả là Michael Bescholoss - nhà sử học Mỹ. Ông đề cập tầm quan trọng của lãnh đạo trong mối quan hệ với người Mỹ, đồng thời đưa ra những dự báo vượt thời gian. Bill Gates cho biết quyển sách mang tới cho ông cái nhìn mới mẻ về nghệ thuật lãnh đạo.

The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties (Tạm dịch: Tương lai của Chủ nghĩa Tư bản: Đối mặt những mối lo ngại mới)

Ảnh: Goodreads.

Sách của Paul Collier - nhà kinh tế học người Anh. Collier không hài lòng với cách xã hội đang vận hành, nhất là ở Anh và Mỹ. Ông cho rằng mọi người quên mất nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng, thay vào đó nhấn mạnh tầm quan trọng của cá nhân. Dựa vào những nghiên cứu chuyên sâu, Collier đưa ra một vài sách lược để cải thiện tình hình.

Bill Gates không đồng ý với các quan điểm của Collier song cho rằng quyển sách phân tích rất hay về những vấn đề hiện tại.

