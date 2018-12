Năm cô gái gợi cảm của S Girls "đốt cháy" sân khấu với bài Up To You, sáng tác bởi Khắc Hưng. S Girls đi theo mô hình các nhóm nhạc Hàn Quốc với sự tổng hòa giữa gu thời trang, giọng hát, vũ đạo và phong cách diễn. Màn trình diễn sôi động, ăn ý giúp họ nhận sự đồng ý của bốn giám khảo để đi tiếp (xem video).