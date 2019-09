Nam chính 'Whiplash' kết hôn

MỹDiễn viên Miles Teller - đóng chính "Whiplash" - cưới người mẫu Keleigh Sperry sau sáu năm hẹn hò.

Theo People, cặp sao làm đám cưới hồi cuối tuần trên đảo Hawaii với hơn 70 khách - chủ yếu là người thân, bạn bè. Hai người còn tổ chức tiệc chủ đề rừng nhiệt đới trên bãi biển với DJ Kygo chơi nhạc xuyên đêm. Miles và Keleigh khiêu vũ trên nền nhạc If I Didn't Have You In My World của Vince Gill.

Miles Teller và Keleigh Sperry trong đám cưới tại Hawaii. Ảnh: Backgrid.

Cặp sao quen nhau trong buổi tiệc sau lễ trao giải Grammy năm 2013 và hẹn hò không lâu sau đó. Nam diễn viên cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch vườn thú tại Nam Phi tháng 8/2017. "Tôi không bao giờ quên hình ảnh Miles khóc khi quỳ gối cầu hôn. Anh ấy chuẩn bị kỹ càng cho điều đó. Tôi nói đồng ý trong khung cảnh thiên nhiên châu Phi, phía sau có đàn voi đang tản bộ", Keleigh nói với People năm 2017.

Miles Teller, 32 tuổi, nổi tiếng với vai chính trong các phim Whiplash, The Spectacular Now. Anh từng được tờ Guardian đánh giá giàu triển vọng và so sánh với tài tử Tom Hank. Keleigh Sperry, 26 tuổi, là người mẫu thời trang quốc tịch Mỹ. Người đẹp cũng đóng phim, xuất hiện trong một số phim ngắn và chương trình truyền hình.

Trailer phim 'Whiplash' Miles Teller trong phim "Whiplash". Video: Sony Pictures.

Đạt Phan (theo People)