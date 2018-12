Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP cùng tạo kỷ lục Guinness Việt Nam

Theo đó, cả hai tham gia sự kiện iConcert - Say it sing it share it lúc 20h ngày 6/3 tại sân vận động quân khu 7, TP HCM. Một trong điểm đặc biệt của chương trình là người hâm mộ sẽ cùng các ngôi sao xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam - "Số người tặng hoa cho nhau nhiều nhất trong một đêm nhạc".

“Đây là ý tưởng thú vị nhân ngày 8/3 sắp tới. Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ hào hứng và ủng hộ cho ý tưởng này” - nhạc sĩ Nguyễn Hà, Giám đốc chương trình cho biết. Theo dự kiến, tổ chức Guinness Việt Nam sẽ trao chứng nhận cho đại diện ban tổ chức chương trình.

Bên cạnh việc xác lập kỷ lục, khán giả còn có thể xem phần biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP. Là ca sĩ có lượng fan đông đảo, luôn tạo nên nhiều đợt sóng cả trên mạng xã hội lẫn các chương trình âm nhạc ngoài đời thực, Mỹ Tâm là gương mặt được chờ đợi hàng đầu khi tham gia đêm nhạc. Tại đây, fan sẽ có cơ hội gặp gỡ và tạo nên kỷ lục mới cùng “họa mi tóc nâu”.

Cũng là một trong những gương mặt làm dậy sóng mạng xã hội với lượng fan khủng, Sơn Tùng M-TP là đại diện cho thế hệ những ngôi sao trẻ của âm nhạc Việt Nam tham gia chương trình. Nam ca sĩ sẽ tiếp tục khuấy đảo khán giả bằng loạt bài hit từng giúp anh giữ nhiều kỷ lục ấn tượng trong năm qua.

Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự góp mặt của những giọng ca trẻ hot Vpop như Hari Won, Isaac, Hằng Bing Boong... Chương trình được dẫn dắt bởi MC Thanh Bạch.

Mai Thương