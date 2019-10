Mỹ Tâm mừng sinh nhật mẹ

Đà NẵngCa sĩ Mỹ Tâm tổ chức tiệc cùng gia đình mừng tuổi mới của mẹ.

Ngày 15/10, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng ảnh bên mẹ và viết: "Yêu mẹ, chỉ cầu mong bố mẹ thật vui vẻ và khỏe mạnh". Nhiều fan gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ cô.

Ca sĩ Mỹ Tâm bên mẹ trong ngày sinh nhật. Ảnh: MT.

Hồi tháng 8, Mỹ Tâm tự tay vào bếp trang trí bánh, bày biện trái cây mừng sinh nhật bố. Ca sĩ là con gái út trong gia đình có đến tám anh chị em. Cô được mọi người cưng chiều, quan tâm, đặc biệt là bố mẹ. Trong một bài phỏng vấn, cô từng chia sẻ: "Đối với tôi, gia đình là gốc, là điều quan trọng nhất để mình giữ gìn và mãi mãi gắn bó. Khi còn đi học, tôi thường xuyên nghĩ đến ba mẹ, gia đình nên luôn cố gắng học thật giỏi và làm nhiều điều hay để gia đình hãnh diện".

Ca sĩ không bao giờ nhận diễn ngày Tết mà dành thời gian bên bố mẹ, nấu bánh, làm mứt. Cô còn đưa bố mẹ đi làm từ thiện cùng, giúp đỡ những người khó khăn ở miền Trung.

Gia đình ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: MT.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, là ca sĩ có tầm ảnh hưởng trong nước và châu Á. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia. Sự kiện này tôn vinh những thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, cô chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards.

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay Chị trợ lý của anh công chiếu năm ngoái, Mỹ Tâm liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn và album nhạc phim. Gần đây cô ra mắt MV Anh đợi em được không?, thu hút được nhiều lượt xem trên Youtube.

Mỹ Tâm làm nữ võ sĩ trong MV MV "Anh đợi em được không?" (Khắc Hưng). Nguồn: Youtube.

Tâm Giao